Windows y NVIDIA presentan RTX Spark: así serán los nuevos portátiles con IA local y gráficos avanzados

Microsoft y NVIDIA quieren cambiar la forma en la que trabajas con tu computador. Ambas compañías anunciaron una nueva generación de PCs con Windows impulsados por RTX Spark, una plataforma que promete llevar más potencia para inteligencia artificial, videojuegos y tareas creativas avanzadas directamente al dispositivo, sin depender tanto de la nube.

La apuesta llega en un momento en el que las cargas de trabajo con IA, edición de video, programación asistida y creación de contenido exigen equipos más potentes, pero también más eficientes. La promesa de estas nuevas máquinas es sencilla: ofrecer más rendimiento en equipos ligeros, delgados y con batería para toda la jornada.

Los nuevos computadores llegarán primero en portátiles y pequeños equipos de escritorio fabricados por marcas como Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo y MSI.

IA local, gráficos avanzados y más memoria

RTX Spark combina arquitectura Arm, GPU Blackwell de NVIDIA y optimizaciones específicas de Windows. Según Microsoft, la plataforma puede alcanzar hasta 1 petaflop de rendimiento para inteligencia artificial, además de incorporar hasta 128 GB de memoria unificada.

Esto tiene implicaciones directas para quienes trabajan con modelos de IA, renderizado 3D o grandes proyectos multimedia. Al tener más memoria accesible entre CPU y GPU, los equipos podrán ejecutar modelos locales más grandes o procesar proyectos complejos sin depender tanto de servidores externos.

Microsoft también aseguró que optimizó Windows 11 para sacar provecho de esta arquitectura. Entre los cambios aparecen mejoras en la administración energética, distribución inteligente de tareas entre núcleos de procesamiento y una gestión más eficiente de la memoria compartida.

Otro elemento importante es Prism, el sistema de emulación para ejecutar aplicaciones x86 en dispositivos Arm. La compañía afirma que seguirá mejorando compatibilidad y rendimiento para reducir una de las principales barreras de adopción de computadores basados en esta arquitectura.

Una nueva generación de PCs pensada para agentes de IA

Uno de los anuncios más llamativos está relacionado con los llamados agentes de inteligencia artificial. Microsoft quiere que Windows se convierta en una plataforma preparada para ejecutar asistentes y herramientas autónomas directamente en el computador.

Para lograrlo, Windows incorporará mecanismos de seguridad, contención y permisos que permitan controlar qué información pueden usar estos agentes y cómo interactúan con el sistema.

El movimiento también busca atraer a desarrolladores. Herramientas como GitHub Copilot, Cursor, Claude Code y otras plataformas enfocadas en IA ya funcionan sobre este ecosistema. A eso se suman tecnologías para entrenamiento y ejecución de modelos acelerados por GPU.

En paralelo, el catálogo de aplicaciones compatibles sigue creciendo. Programas creativos como Photoshop, Premiere, Blender, DaVinci Resolve o CapCut ya cuentan con soporte para Arm. En videojuegos, Microsoft promete una mejor experiencia para títulos AAA, junto con soporte ampliado para sistemas anti-cheat y juegos competitivos.

Entre los equipos anunciados destaca Surface Laptop Ultra, un portátil orientado a profesionales creativos y desarrolladores que necesitan ejecutar cargas intensivas de IA y procesamiento gráfico.

Pero la ambición va más allá del portátil. Microsoft confirmó que Windows también llegará a sistemas basados en NVIDIA GB300, llevando capacidades de supercomputación local a estaciones de trabajo empresariales.

El mensaje detrás de RTX Spark es claro: Microsoft y NVIDIA quieren que la inteligencia artificial deje de vivir únicamente en la nube y empiece a ejecutarse cada vez más cerca de ti, directamente en tu PC.