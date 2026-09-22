Google tiene un nuevo portátil y hay una razón particular para prestarle atención. Googlebook fue presentado como una nueva categoría de computadores diseñada para trabajar junto al celular Android, hasta el punto de permitir continuar tareas, consultar archivos y utilizar aplicaciones del teléfono desde el escritorio.

La preventa comenzó el 21 de septiembre con precios desde US$899, unos $2,8 millones de pesos colombianos al cambio actual. Esta conversión es únicamente de referencia, ya que Google todavía no ha anunciado un precio ni una fecha de lanzamiento para Colombia. Los primeros equipos llegarán a Estados Unidos el 4 de octubre y, al día siguiente, estarán disponibles en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.

La propuesta no parte únicamente de fabricar otro portátil. Google quiere aprovechar que Android ya está presente en el celular y llevar esa relación al computador. Para hacerlo, la compañía trabajó con Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, que fabricarán los primeros modelos de Googlebook.

La experiencia comienza desde el momento en que se configura el equipo. Al iniciar sesión, el usuario puede llevar consigo configuraciones, contraseñas guardadas, redes Wi-Fi y mensajes desde su celular Android, con cifrado de extremo a extremo.

Después aparecen funciones pensadas para reducir algunos de los pasos habituales cuando se trabaja entre dos dispositivos.

Por ejemplo, si una persona comienza un proyecto en su celular puede retomarlo posteriormente en Googlebook. También puede acceder desde el portátil a fotografías y archivos del teléfono sin tener que enviárselos por correo o buscar otras formas de compartirlos.

Otra función permite abrir aplicaciones del celular en una ventana del escritorio. Así, una aplicación que normalmente se utilizaría en Android puede permanecer disponible mientras el usuario trabaja en el computador.

Gemini también ocupa un lugar dentro del portátil

La inteligencia artificial es otra de las piezas centrales de Googlebook. Gemini está integrado en el sistema y puede interactuar con elementos que aparecen en pantalla cuando el usuario se lo solicita.

Una de las funciones, llamada Puntero mágico, permite dirigir el cursor hacia un elemento para pedirle a Gemini acciones como organizar información o traducir texto. También está Rambler, una herramienta que convierte ideas habladas en notas organizadas, con encabezados, listas y otros elementos de estructura.

Googlebook también permite crear widgets personalizados mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

En cuanto al hardware, los primeros equipos estarán dirigidos al segmento premium. Google menciona materiales como aluminio, aleación de magnesio y fibra de carbono, pantallas OLED táctiles de hasta 2.8K, trackpads de vidrio hápticos y teclados retroiluminados.

Los computadores utilizarán procesadores recientes de Intel y Qualcomm y unidades NPU capaces de superar los 45 TOPS. La autonomía anunciada llega hasta las 14 horas.

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Google también recupera una característica poco habitual en los portátiles: una barra luminosa ubicada en el exterior. Esta muestra el nivel de batería y puede reaccionar con animaciones cuando el usuario interactúa con Gemini.

El equipo tendrá acceso a Chrome con extensiones, aplicaciones de Android y herramientas como Adobe Photoshop, Lightroom y CapCut. Para desarrolladores, Google incluye Antigravity, su plataforma para trabajar con agentes de inteligencia artificial, además de un entorno de terminal Linux.

Cada equipo parte de US$899, equivalentes a cerca de $2,8 millones en Colombia antes de impuestos, costos de importación o posibles diferencias de precio por distribución. El paquete incluye 12 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento, tres meses de YouTube Premium y otros beneficios. Google asegura además que Googlebook OS recibirá actualizaciones y nuevas funciones durante un máximo de 10 años.

La preventa ya está abierta en los mercados anunciados. Para los usuarios colombianos, por ahora queda pendiente conocer si Google llevará oficialmente Googlebook al país y cuánto costaría en el mercado local.