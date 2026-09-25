Googlebook vs MacBook: qué ofrece cada portátil por su precio

Elegir entre el nuevo portátil de Google y una Mac implica algo más que decidir entre dos sistemas operativos. Google estrenó esta nueva categoría de portátiles premium con equipos desde US$899, una plataforma que combina elementos de Android con herramientas propias para computadores y Gemini integrado. Apple parte desde US$599 con la MacBook Neo y escala hacia modelos profesionales considerablemente más costosos.
La comparación más cercana está en la MacBook Air M5 de 13 pulgadas, que comienza en US$1.099. Frente a ella, los nuevos computadores de Google plantean diferencias que van más allá del procesador. El software disponible, la pantalla táctil, las herramientas de inteligencia artificial y la relación con Android o iPhone pueden pesar más que varias especificaciones técnicas.
Googlebook vs MacBook cambia según el celular que los acompañe
Google construyó su nueva categoría alrededor de Android. Como explicamos al revisar las características del nuevo portátil de Google, es posible continuar tareas iniciadas en el celular, consultar archivos almacenados allí y abrir aplicaciones del teléfono desde el computador.
Apple conecta macOS con el iPhone mediante herramientas como AirDrop, Portapapeles Universal y Cámara de Continuidad. La diferencia está en el ecosistema que rodea al computador. Android establece una relación más directa con Googlebook, mientras un iPhone permite aprovechar las funciones desarrolladas para trabajar entre los dispositivos de Apple.
Gemini ocupa además un lugar central en los nuevos equipos. Puntero mágico permite seleccionar un elemento de la pantalla para preguntar, comparar o crear contenido con la IA. Rambler transforma ideas habladas en notas organizadas, mientras Crea tu widget genera componentes personalizados mediante instrucciones escritas. Los cinco modelos iniciales incorporan NPU con un rendimiento anunciado de entre 45 y 49 TOPS.
Apple Intelligence también forma parte de macOS y recurre al Neural Engine de sus chips para determinadas tareas. Sin embargo, las cifras de TOPS o la cantidad de núcleos neuronales no permiten establecer por sí solas cuál computador procesa mejor la IA. Las arquitecturas y los modelos utilizados son diferentes, de modo que esos números no equivalen a una prueba directa de rendimiento.
El precio deja de ser una ventaja automática para Google
La familia de Google comienza con el Acer Googlebook 14 por US$899. El Lenovo Googlebook 15 arranca en US$1.099 y el Dell XPS Googlebook sube a US$1.199. ASUS y HP elevan el precio inicial hasta US$1.299. Los cinco modelos anunciados para Estados Unidos incluyen 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en sus configuraciones de entrada.
Frente a esos valores, la MacBook Air M5 de 13 pulgadas salió al mercado por US$1.099, con 16 GB de memoria unificada y SSD de 512 GB. La MacBook Neo baja hasta US$599 en Estados Unidos, pero su versión inicial incorpora 8 GB y 256 GB. Google queda así entre los dos escalones de Apple en precio y configuración.
|Característica
|Googlebook
|MacBook Air M5 13”
|MacBook Neo
|Precio inicial en EE. UU.
|US$899
|US$1.099
|US$599
|Memoria inicial
|16 GB
|16 GB
|8 GB
|Almacenamiento inicial
|512 GB
|512 GB
|256 GB
|Procesadores
|Intel Core Ultra 5 / Snapdragon X Elite
|Apple M5
|Apple A18 Pro
|Pantalla
|OLED o LCD táctil, según modelo
|Liquid Retina de 13,6”
|Liquid Retina de 13”
|Pantalla táctil
|Sí
|No
|No
|Autonomía anunciada
|Hasta 19 horas, según modelo
|Hasta 18 horas
|Hasta 16 horas
|Integración móvil
|Android
|iPhone
|iPhone
|IA integrada
|Gemini
|Apple Intelligence
|Apple Intelligence
Las cifras oficiales de autonomía tampoco admiten una comparación directa. Acer y ASUS anuncian hasta 16 horas; XPS, hasta 18; HP alcanza 19 y Lenovo declara 13. Para la Air M5, Apple indica hasta 18 horas. Google basa sus registros en pruebas controladas de navegación web, mientras Apple utiliza sus propios métodos, por lo que no representan una medición equivalente.
Una pantalla táctil separa claramente las dos propuestas
Cuatro de los cinco Googlebook iniciales incorporan paneles OLED táctiles. El XPS utiliza una pantalla LCD de 13,4 pulgadas que también responde al tacto. Las diagonales de la familia van de 13,4 a 15,3 pulgadas. Acer, ASUS y HP utilizan paneles OLED de 14 pulgadas, mientras Lenovo aumenta el tamaño hasta 15,3 pulgadas.
La MacBook Air utiliza un panel Liquid Retina de 13,6 o 15,3 pulgadas. La versión pequeña alcanza 500 nits de brillo, pero no admite control táctil. Interactuar directamente con el contenido mediante los dedos es, por tanto, una posibilidad presente en los cinco modelos de Google y ausente en la Air.
El peso también cambia entre fabricantes. ASUS y XPS rondan las 2,2 libras, cerca de un kilogramo, mientras Acer llega a 2,51 libras. HP alcanza 2,74 y Lenovo 2,84 libras. La Air M5 de 13 pulgadas pesa alrededor de 1,23 kg. Googlebook identifica una categoría de computadores fabricados por distintas marcas y no un único diseño.
El programa que se necesita puede decidir la compra
Googlebook ofrece acceso a aplicaciones mediante Google Play. Google también señala compatibilidad con herramientas creativas y de productividad, mientras Chrome mantiene el acceso a extensiones y servicios web. El catálogo disponible no es idéntico al de macOS, por lo que comprobar el programa necesario puede ser más importante que comparar únicamente memoria, almacenamiento o procesadores.
Ciertas actividades profesionales dependen de aplicaciones concretas. Final Cut Pro y Logic Pro, por ejemplo, pertenecen al ecosistema de Apple. La alternativa de Google suma aplicaciones disponibles mediante Google Play y una integración más profunda con teléfonos Android. La elección cambia considerablemente cuando una herramienta indispensable solo funciona en una de las plataformas.
Los juegos abren otra diferencia. Googlebook puede aprovechar títulos disponibles para su plataforma y servicios de juego en la nube compatibles. macOS cuenta con su propio catálogo y servicios. En ambos casos, revisar previamente la disponibilidad de un juego resulta más útil que asumir compatibilidad a partir de la potencia del procesador.
El hardware no cuenta toda la historia
El Acer Googlebook 14 de US$899 incorpora 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, pantalla OLED táctil de 14 pulgadas y procesador Intel Core Ultra 5. La MacBook Air M5 comienza US$200 más arriba, iguala memoria y almacenamiento, utiliza el chip M5 e incluye dos puertos Thunderbolt 4.
Subir hasta los Googlebook de ASUS y HP lleva el precio inicial a US$1.299 y elimina la ventaja económica frente a la Air de entrada. A ese nivel cobran mayor importancia la conexión con Android, el panel táctil, Gemini y el formato elegido. Cada fabricante utiliza un diseño diferente, aunque los cinco equipos parten de 16 GB de RAM y 512 GB en Estados Unidos.
La MacBook Neo invierte la comparación. Sus US$599 iniciales representan US$300 menos que el Googlebook más económico, aunque la configuración básica baja a 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento. Además, incorpora el A18 Pro en lugar del M5. Su pantalla Liquid Retina es de 13 pulgadas y la autonomía anunciada alcanza hasta 16 horas.
Para tareas centradas en navegador, documentos, servicios de Google y un teléfono Android, la nueva plataforma ofrece una integración diseñada alrededor de ese ecosistema. Los trabajos que dependen de aplicaciones disponibles en macOS o de la continuidad con un iPhone plantean necesidades diferentes. Googlebook vs MacBook termina siendo una comparación de software y ecosistemas tanto como de pantallas, chips, memoria y autonomía.
La disponibilidad también puede condicionar la elección. Google abrió inicialmente la comercialización en mercados seleccionados y Colombia no aparece entre los países de esta primera etapa. Apple distribuye sus Mac en un número mayor de mercados. Mientras Google no confirme su llegada oficial a más países de Latinoamérica, los precios estadounidenses sirven como referencia para comparar las configuraciones de entrada.
Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)