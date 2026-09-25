Googlebook vs MacBook: qué ofrece cada portátil por su precio

Elegir entre el nuevo portátil de Google y una Mac implica algo más que decidir entre dos sistemas operativos. Google estrenó esta nueva categoría de portátiles premium con equipos desde US$899, una plataforma que combina elementos de Android con herramientas propias para computadores y Gemini integrado. Apple parte desde US$599 con la MacBook Neo y escala hacia modelos profesionales considerablemente más costosos.

La comparación más cercana está en la MacBook Air M5 de 13 pulgadas, que comienza en US$1.099. Frente a ella, los nuevos computadores de Google plantean diferencias que van más allá del procesador. El software disponible, la pantalla táctil, las herramientas de inteligencia artificial y la relación con Android o iPhone pueden pesar más que varias especificaciones técnicas.

Googlebook vs MacBook cambia según el celular que los acompañe

Google construyó su nueva categoría alrededor de Android. Como explicamos al revisar las características del nuevo portátil de Google, es posible continuar tareas iniciadas en el celular, consultar archivos almacenados allí y abrir aplicaciones del teléfono desde el computador.

Apple conecta macOS con el iPhone mediante herramientas como AirDrop, Portapapeles Universal y Cámara de Continuidad. La diferencia está en el ecosistema que rodea al computador. Android establece una relación más directa con Googlebook, mientras un iPhone permite aprovechar las funciones desarrolladas para trabajar entre los dispositivos de Apple.

Gemini ocupa además un lugar central en los nuevos equipos. Puntero mágico permite seleccionar un elemento de la pantalla para preguntar, comparar o crear contenido con la IA. Rambler transforma ideas habladas en notas organizadas, mientras Crea tu widget genera componentes personalizados mediante instrucciones escritas. Los cinco modelos iniciales incorporan NPU con un rendimiento anunciado de entre 45 y 49 TOPS.

Apple Intelligence también forma parte de macOS y recurre al Neural Engine de sus chips para determinadas tareas. Sin embargo, las cifras de TOPS o la cantidad de núcleos neuronales no permiten establecer por sí solas cuál computador procesa mejor la IA. Las arquitecturas y los modelos utilizados son diferentes, de modo que esos números no equivalen a una prueba directa de rendimiento.

El precio deja de ser una ventaja automática para Google

La familia de Google comienza con el Acer Googlebook 14 por US$899. El Lenovo Googlebook 15 arranca en US$1.099 y el Dell XPS Googlebook sube a US$1.199. ASUS y HP elevan el precio inicial hasta US$1.299. Los cinco modelos anunciados para Estados Unidos incluyen 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en sus configuraciones de entrada.

Frente a esos valores, la MacBook Air M5 de 13 pulgadas salió al mercado por US$1.099, con 16 GB de memoria unificada y SSD de 512 GB. La MacBook Neo baja hasta US$599 en Estados Unidos, pero su versión inicial incorpora 8 GB y 256 GB. Google queda así entre los dos escalones de Apple en precio y configuración.