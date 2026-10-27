Apple presenta el iMac M6 con siete colores y nuevo precio

La renovación del computador de escritorio de Apple trae mejoras en rendimiento, conectividad e inteligencia artificial. El diseño conserva su formato todo en uno, que reúne la pantalla y los componentes en un mismo equipo. Los cambios están dirigidos especialmente a quienes trabajan con varias aplicaciones o editan contenido.

Apple lo presentó oficialmente este 27 de octubre de 2026. El iMac M6 incorpora un procesador con hasta 12 núcleos de CPU y 12 de GPU, dos más en cada apartado frente a la generación anterior. Según las pruebas del fabricante, ofrece hasta un 50 % más en determinadas tareas de productividad que el modelo con M4.

En el apartado gráfico, la velocidad llega hasta el doble frente al M4 en actividades como la edición fotográfica. Según Apple, los procesos de IA ejecutados en el propio computador pueden alcanzar una velocidad hasta cinco veces superior.

La diferencia es mayor respecto a generaciones antiguas. La compañía afirma que el desempeño puede ser hasta 18 veces superior al del iMac con chip Intel más vendido.

La pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas se mantiene, con 500 nits de brillo y compatibilidad con una amplia gama de colores. El nuevo iMac estará disponible en azul, verde, rosa, amarillo, morado, naranja y plateado, acompañado de accesorios con acabados a juego.

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Una de las novedades más relevantes está en Siri AI, integrada con Apple Intelligence. El asistente permite buscar información entre correos, mensajes y fotografías, además de realizar acciones dentro de distintas aplicaciones.

Añade herramientas para redactar y editar textos, consultar elementos visibles en pantalla y automatizar rutinas mediante instrucciones escritas.

El iMac M6 suma Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. También admite Ethernet de hasta 2,5 Gbps y cuenta con hasta cuatro puertos Thunderbolt 4. Estos permiten conectar unidades de almacenamiento y hasta dos monitores externos con resolución 6K.

La cámara de 12 megapíxeles con Encuadre Centrado, los micrófonos integrados y el sistema de seis altavoces se mantienen respecto al iMac con chip M4, presentado en 2024.

El iMac M6 parte de 1.499 dólares y llega en noviembre

La configuración inicial incluye CPU y GPU de 10 núcleos. La versión con 12 núcleos en ambos componentes comienza en 1.699 dólares. Estos son los precios oficiales anunciados para Estados Unidos.

Las reservas estarán disponibles desde el 28 de octubre en 35 países y regiones, mientras que las primeras entregas comenzarán el 6 de noviembre.

Imagen: Apple