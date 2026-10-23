¿Tu municipio tendrá 5G? Tigo ampliará su cobertura en Colombia hasta 2028

La expansión de la cobertura móvil, la llegada de la tecnología 5G a más municipios y la conexión de comunidades rurales hacen parte del plan de inversión de Tigo en Colombia para los próximos tres años. La compañía anunció que destinará US$2.675 millones entre 2026 y 2028 para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones, una inversión que podría traducirse en nuevas opciones de conectividad para hogares, empresas y usuarios en distintas regiones del país.

El anuncio se produjo durante el lanzamiento de la campaña «Movistar ahora es Tigo», en Bogotá, tras la integración de las operaciones de ambas marcas. El plan contempla la instalación de más de 1.100 sitios nuevos de telecomunicaciones y una ampliación progresiva de la red móvil.

Según las proyecciones de la compañía, Colombia pasaría de tener 128 municipios con cobertura 5G a 324. La meta también incluye alcanzar 11.500 sitios de infraestructura para 2028, de los cuales más de 4.000 contarían con tecnología 5G.

Para los usuarios, el alcance de esta inversión dependerá de dónde se instalen las nuevas antenas, de la disponibilidad de la red y de los dispositivos que utilicen. Una mayor cobertura puede facilitar el acceso a internet móvil en zonas donde la conexión es limitada y ofrecer más alternativas para quienes necesitan estudiar, trabajar, hacer trámites o utilizar servicios digitales desde sus celulares.

¿Qué cambiaría para los usuarios con la expansión de la red?

El despliegue de 5G busca ampliar el acceso a una tecnología que permite alcanzar mayores velocidades de conexión y reducir los tiempos de respuesta de la red frente a generaciones anteriores, siempre que existan condiciones adecuadas de cobertura, capacidad y compatibilidad del dispositivo.

En el uso cotidiano, esto puede facilitar las videollamadas, las descargas de archivos pesados y el acceso a aplicaciones que requieren una conexión rápida. También puede mejorar la experiencia de quienes comparten la red entre varios dispositivos, aunque el resultado dependerá de factores como la congestión, la señal disponible y las condiciones del servicio contratado.

La ampliación de cobertura también puede beneficiar a personas que viven en municipios donde el acceso a redes móviles de última generación todavía es limitado. Sin embargo, que una localidad aparezca dentro de la cobertura anunciada no significa necesariamente que todos sus barrios o zonas rurales tengan señal. La ubicación de la infraestructura será determinante para conocer el alcance real del servicio.

Otro componente del plan apunta a las comunidades rurales. Tigo prevé llevar conectividad a más de 492.000 personas en estas zonas, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso a servicios digitales. Para quienes tienen dificultades para conectarse, una mejor infraestructura puede facilitar la educación en línea, la comunicación con familiares, el acceso a información y el desarrollo de actividades productivas.

La inversión también plantea un reto de implementación. La instalación de infraestructura debe convertirse en cobertura efectiva y en un servicio que los usuarios puedan utilizar en sus lugares de residencia y trabajo.

Por ahora, el anuncio no detalla en la información disponible un cronograma de despliegue por municipio ni fechas específicas para la activación de nuevas zonas. Tampoco establece que la ampliación de la red implique cambios automáticos en los precios de los planes móviles.

Los avances se concretarán durante el periodo comprendido entre 2026 y 2028, mientras la compañía desarrolla la integración de sus operaciones y amplía su infraestructura en el país.