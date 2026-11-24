Video: RT en Español.

A unos 25 kilómetros de Bogotá, entre los potreros y las zonas industriales de Tenjo, Cundinamarca, se levanta el que sus constructores presentan como el mayor centro de datos (data center) en construcción en Colombia: el DC BG03 de la multinacional ODATA, con una capacidad anunciada de 120 megavatios. Pero mientras las grúas avanzan, los vecinos del municipio denuncian que nadie les ha explicado con claridad qué se está construyendo ni qué riesgos puede traer, como recoge un reporte de RT en Español.

El proyecto hace parte de una expansión de ODATA por 1.300 millones de dólares en Colombia, que incluye además un campus de 24 megavatios en Mosquera. Está diseñado para alojar cargas de computación en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial, y se instala dentro de la Zona Franca Metropolitana, un “Hyperscale Hub” de unos 202.100 metros cuadrados pensado para concentrar varios centros de datos, con una capacidad de conexión eléctrica que para todo el conjunto puede llegar hasta 339 megavatios, según la información comercial de la zona franca.

Detrás de ODATA hay grandes nombres de Estados Unidos. El reporte de RT la describe como una multinacional controlada por un consorcio en el que participan BlackRock, Microsoft y Nvidia. Según los comunicados de Aligned, ODATA es parte de Aligned Data Centers desde mayo de 2023, y en julio de 2026 la compra de Aligned por unos 40.000 millones de dólares quedó en manos de un consorcio de la AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX y Global Infrastructure Partners (GIP), de BlackRock. AIP fue creada en 2024 por BlackRock, GIP, MGX y Microsoft, y Nvidia se sumó después como socio tecnológico.

La dimensión energética del proyecto ya dejó obras concretas. El 16 de septiembre de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental para la línea de transmisión BG03 Navarra-Bacatá a 220 kilovoltios, presentada por ODATA para alimentar el centro de datos: 1.037 metros de línea, cuatro torres y una nueva subestación. Un día después, la misma autoridad declaró viable otro proyecto eléctrico de Enel Colombia entre Tenjo y Funza para atender la zona franca.

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Las dudas de los vecinos

En el reporte de RT, habitantes de Tenjo denuncian posibles riesgos y, sobre todo, la falta de información sobre la obra. El ecólogo Javier David Sosa Ruiz señaló que los principales impactos de un centro de datos de esta escala estarían relacionados con la generación de calor y ruido, y afirmó que ni el alcalde ni el concejo municipal tendrían conocimiento detallado del proyecto.

Hay, además, un dato técnico que los analistas siguen de cerca: mientras ODATA anuncia 120 megavatios de capacidad, la licencia de la nueva infraestructura eléctrica registra una capacidad de conexión asignada de 50 megavatios. La diferencia no implica necesariamente una contradicción (puede corresponder a una fase del proyecto), pero es una de las preguntas que la documentación técnica deberá resolver, como advierte un análisis del medio Garúa.

Sobre el agua, otro de los puntos sensibles, la empresa sostiene que la instalación utilizará refrigeración por aire, una tecnología que no requiere grandes volúmenes de ese recurso, y la zona franca promociona sistemas de “free cooling” que, según el desarrollador, ahorran un 20% de energía frente a enfriamiento convencional. La ANLA precisó, eso sí, que la infraestructura eléctrica licenciada no requiere concesiones de agua ni permisos de vertimiento, aunque esa precisión aplica a la línea y la subestación, no al consumo hídrico futuro de todo el centro de datos.

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Un país sin reglas claras para estos gigantes

El debate llega en un momento delicado para el sistema eléctrico colombiano, muy dependiente de las hidroeléctricas: el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha pedido a los capitalinos ahorrar energía ante el desequilibrio entre demanda y recursos disponibles. La congresista María del Mar Pizarro advierte que el fenómeno de los grandes centros de datos se está desplazando de Estados Unidos hacia el sur del continente y que Colombia carece de una regulación integral para supervisar su instalación y operación, lo que deja la expansión de estas multinacionales en un terreno poco controlado. La representante ha puesto cifras a su alerta: según sus cálculos, el complejo —de unas 65 hectáreas— tendría un consumo eléctrico equivalente al de unos 100.000 hogares, y por eso pidió al Congreso y a su bancada legislar “urgentemente” sobre el tema, que calificó de soberanía nacional.

ODATA y la Zona Franca Metropolitana presentan el proyecto como una oportunidad de inversión y de desarrollo de la economía digital para la región. La ANLA, por su parte, fijó medidas de manejo y compensaciones ambientales, incluidas 4,41 hectáreas por impactos sobre el componente biótico de la obra eléctrica. Las primeras fases del centro de datos estarían terminadas durante 2026, según el cronograma anunciado por la empresa, y será durante la operación cuando sus efectos reales sobre el territorio puedan medirse.

Fuentes: RT en Español, Aligned Data Centers, Garúa, Pluralidad Z y Revista RAYA.