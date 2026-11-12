¿Invertir en energía solar? Las fallas que pueden convertir una minigranja en un mal negocio

Invertir en una minigranja solar puede parecer un negocio atractivo en Colombia, especialmente ante la necesidad de diversificar las fuentes de generación eléctrica. Sin embargo, instalar paneles y poner en funcionamiento una planta no garantiza que el proyecto produzca la energía estimada ni que recupere el dinero invertido en los plazos previstos.

Las dificultades para conectarse a la red, las interrupciones del servicio y una generación inferior a la calculada pueden modificar las proyecciones financieras de estas instalaciones. Son algunos de los problemas que desarrolladores, distribuidores e inversionistas identificaron durante SunTalks, un encuentro organizado por la compañía Zentrack en el marco de ExpoSolar Colombia, realizado en Bogotá.

La discusión ocurre mientras el sistema eléctrico colombiano enfrenta presiones tanto por la disponibilidad de recursos hídricos como por el crecimiento del consumo. Según cifras de XM citadas durante el encuentro, al 15 de octubre de 2026 los aportes hídricos alcanzaban el 60,46 % de la media histórica y la demanda de energía había aumentado un 4,4 % frente al mismo periodo de 2025.

Para los proyectos solares, estas condiciones representan oportunidades de crecimiento, pero también plantean exigencias técnicas y operativas que pueden determinar sus resultados durante los años de funcionamiento.

Los problemas empiezan después de instalar los paneles

Durante SunTalks, los asistentes participaron en una votación sobre los factores que más influyen en el desempeño financiero de una minigranja solar. El retorno de la inversión obtuvo la mayor cantidad de menciones, seguido por la energía generada, los costos de construcción, los tiempos de conexión y la disponibilidad de soporte técnico.

Una de las dificultades señaladas fue la dependencia de la infraestructura eléctrica. Aunque una planta tenga equipos en buen estado y capacidad para producir energía, las restricciones de la red de distribución pueden impedir que entregue toda la electricidad disponible.

Te puede interesar: Pymes podrán financiar paneles solares con créditos de hasta $300 millones

Esto significa que una instalación puede cumplir con sus condiciones técnicas y, aun así, registrar pérdidas de producción por desconexiones o interrupciones del circuito al que está conectada.

Óscar Guerrero, líder de Negocios de Zentrack, recordó que estos proyectos se conciben para operar durante aproximadamente 30 años. Por eso, su viabilidad depende de la calidad de los equipos, el mantenimiento y las alianzas que permitan atender problemas durante toda su vida útil.

Los sobrecostos de construcción, las demoras en los trámites de conexión y las fallas operativas también aparecieron entre las preocupaciones de los participantes.

Baterías y generación compartida, entre las alternativas

El almacenamiento mediante sistemas de baterías (BESS) fue uno de los asuntos que despertó interés. Esta tecnología permite guardar parte de la electricidad producida para utilizarla posteriormente, gestionar mejor la generación y aportar flexibilidad al sistema eléctrico.

También se discutieron las comunidades energéticas, un modelo que permite compartir los beneficios de proyectos de generación renovable entre diferentes usuarios. Así, edificios residenciales, hoteles y establecimientos comerciales podrían participar en iniciativas solares sin necesitar necesariamente una instalación propia en sus cubiertas.

Durante el encuentro, Zentrack presentó junto con Huawei Digital Power una solución que combina tecnología de seguimiento solar con el inversor SUN2000-249KTL-H1, de 249 kW de potencia nominal y una eficiencia máxima igual o superior al 99 %.

La propuesta integra el seguimiento de los paneles con la conversión de electricidad y herramientas de monitoreo para detectar posibles anomalías durante la operación.

SunTalks no presentó una convocatoria de financiación ni un programa de inscripción para desarrollar minigranjas solares. Fue un espacio de discusión sectorial sobre las condiciones que deben mejorar para impulsar estos proyectos.

La conclusión es que el crecimiento de la energía solar en Colombia dependerá también de resolver problemas menos visibles que la instalación de paneles: la capacidad de las redes, la operación de las plantas y el acompañamiento técnico que permita mantener su productividad.

Imagen: Generadas con IA