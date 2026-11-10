Medellín reúne a líderes globales para discutir cómo la inteligencia artificial transformará la economía

Esta semana Medellín será el escenario donde la tecnología, los negocios y la gobernanza digital convergerán en un mismo debate sobre el futuro de la economía. Del 10 al 13 de noviembre, el Horasis Global Summit 2026, bajo el lema Building Tomorrow, reunirá a más de 1.000 líderes empresariales, tecnólogos, inversionistas e innovadores de todo el planeta.

La conversación central busca establecer lazos de cooperación en un momento en el que la transformación digital y el avance frenético de la inteligencia artificial están redefiniendo las ventajas competitivas de los países. La elección de una ciudad de Colombia como sede de este evento global es el reflejo de un territorio marcado por su propia transformación urbana e industrial.

En esta edición de Horasis, la cumbre va más allá de las cifras de turismo o logística. El verdadero interés está en el centro del ecosistema: cómo fortalecer el talento local, impulsar la capacidad técnica y trazar el futuro de la industria tecnológica. En el mundo de los negocios, la inteligencia artificial ya dejó de ser un tema mediático o una herramienta opcional para convertirse en el motor de la competitividad.

Cómo la IA está reconfigurando sectores productivos

La agenda abordará estas realidades de frente. En el panel Building Medellín Innovation Economy, se analizará la fórmula que ha permitido a la ciudad atraer firmas tecnológicas, buscando cómo conectar de forma real a las universidades, las empresas y el sector público para retener el talento local y evitar la fuga de cerebros.

Por su parte, el espacio Building Colombia’s Global Economic Role pondrá la mirada en qué alianzas se necesitan para posicionar el software y los servicios de valor agregado colombianos en mercados internacionales, superando la histórica dependencia de las materias primas.

La regulación y el empleo también ocuparán un lugar prioritario. El encuentro discutirá cómo fijar marcos éticos y normativos que resguarden la privacidad de los datos y frenen los sesgos algorítmicos sin ponerle palos en la rueda a la agilidad de las startups emergentes.

De igual forma, ante la automatización acelerada en sectores como finanzas, logística y BPO, los expertos debatirán cómo las plataformas educativas y las empresas pueden reentrenar a los trabajadores a la misma velocidad en que se despliegan los nuevos sistemas inteligentes.

Como resalta Frank-Jürgen Richter, presidente del think tank suizo Horasis, la trayectoria reciente de Medellín la convierte en un laboratorio idóneo para demostrar cómo la innovación tecnológica deja de ser un discurso y se traduce en desarrollo económico real para la gente.

Imagen: Foto de Candes J en Unsplash