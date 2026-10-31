REVOO amplía su presencia en Colombia: así funciona su operación de movilidad eléctrica

La marca de movilidad eléctrica REVOO ya cuenta con más de 50 tiendas exclusivas en Colombia, una planta de ensamblaje en Cota, Cundinamarca, y una red comercial que llega a siete regiones del país. La compañía, que comenzó operaciones en el mercado colombiano en 2025, busca ampliar su cobertura y utilizar esta operación como punto de partida para su expansión en Latinoamérica.

Su crecimiento ocurre en un momento de mayor interés por los vehículos eléctricos. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, un incremento del 221,7 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras de ANDI y Fenalco. Aunque estos datos corresponden al mercado de vehículos eléctricos en general y no exclusivamente a motocicletas, reflejan el avance de esta tecnología en el país.

Para REVOO, parte de la oportunidad está relacionada con los desplazamientos urbanos. En Bogotá, recorrer 10 kilómetros en automóvil tomó en promedio 31 minutos y 45 segundos, de acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025. La empresa plantea que los vehículos eléctricos livianos pueden responder a algunas necesidades de movilidad diaria, dependiendo de las distancias, las condiciones de circulación y las características de cada usuario.

La compañía tiene el respaldo de TRANSSION Holdings, grupo empresarial al que también pertenecen marcas tecnológicas como TECNO, Infinix e itel. Su operación en Colombia se desarrolla junto con A3 MOBILE, empresa que aporta experiencia en importación, distribución y comercialización de tecnología.

Una planta de ensamblaje y 300 empleos en el país

La infraestructura local incluye una planta de ensamblaje de 5.500 metros cuadrados ubicada en Cota, Cundinamarca. Desde allí se articula parte de la operación relacionada con el abastecimiento y la distribución de los vehículos.

De acuerdo con la compañía, su actividad genera alrededor de 300 empleos directos e indirectos en Colombia. A esto se suma una red de más de 50 tiendas exclusivas y presencia en otros 25 puntos de venta multimarca y del canal tradicional.

La cobertura comercial está distribuida en siete regiones: Bogotá, Centro, Santander, Costa, Llanos, Sur y Zona Cafetera. La primera tienda de experiencia abrió en Chapinero, Bogotá, en 2025. Desde entonces, la empresa ha trabajado en ampliar su presencia fuera de la capital, con especial interés en los Llanos Orientales y ciudades como Villavicencio.

El crecimiento también plantea una exigencia para las marcas que comercializan vehículos eléctricos: garantizar atención técnica después de la compra. REVOO reporta 20 puntos de servicio posventa certificados y un programa denominado Evoluciona REVOO, con el que busca extender la cobertura mediante talleres y alianzas en otros municipios.

La compañía también ofrece cinco revisiones durante el primer año de uso, incluida una primera revisión gratuita. Estas actividades se complementan con orientación sobre autonomía, mantenimiento, garantías y condiciones de circulación.

El servicio posventa como parte de la expansión

Otra de sus iniciativas es REVOO TOUR, mediante la cual organiza actividades regionales y pruebas de manejo para acercar sus vehículos a posibles compradores. También cuenta con Tropas REVOO, una comunidad con la que desarrolla actividades de contacto con usuarios.

Juan Carlos Cifuentes, gerente general de REVOO Colombia, señaló que la empresa pretende consolidar una operación de largo plazo y ampliar las alternativas de movilidad eléctrica disponibles para los colombianos.

La apuesta regional tiene como referencia el crecimiento internacional del sector. Según el Global EV Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía, las ventas mundiales de motocicletas y ciclomotores eléctricos aumentaron un 15 % durante 2025 y se acercaron a los 10 millones de unidades.

En Colombia, la siguiente etapa de REVOO contempla ampliar su red comercial y técnica, llegar a ciudades intermedias e incorporar nuevas alternativas a su portafolio. La compañía espera que la experiencia adquirida en el mercado colombiano le permita preparar su llegada a otros países latinoamericanos.