Así funciona MinTrace, la herramienta digital que registra compras y ventas de minerales en Colombia

A partir del 19 de noviembre de 2026, las empresas del sector minero en Colombia deberán afrontar una nueva etapa en el registro y seguimiento de sus operaciones. Con la entrada en vigor del Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM), la información sobre el origen, la compra, la transformación y la comercialización de estos recursos tendrá que ajustarse a los mecanismos establecidos por la autoridad minera.

Ante ese cambio, MinTrace, una plataforma tecnológica desarrollada por la empresa colombiana CUANTICO y habilitada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), comenzó a operar en compañías de distintos segmentos de la cadena productiva. Su propósito es facilitar la adaptación a los nuevos requerimientos mediante la digitalización de procesos y la conexión de los sistemas que utilizan las organizaciones.

La herramienta funciona en la nube y permite registrar las operaciones relacionadas con los minerales, automatizar reportes y conservar información que pueda verificarse posteriormente. De acuerdo con CUANTICO, la solución busca evitar que las empresas tengan que reemplazar los programas que ya utilizan para administrar sus operaciones.

La integración depende del tamaño y las necesidades de cada compañía. Las grandes organizaciones pueden conectar sus sistemas de planificación empresarial (ERP), incluidos SAP, Siesa y Oracle. Para las pequeñas y medianas empresas existen alternativas de conexión con programas contables como Siigo y Loggro.

Compras, ventas e identidad bajo registros digitales

Uno de los componentes de MinTrace es el seguimiento de las operaciones comerciales. Cada compra, venta o transformación de minerales queda registrada con evidencias digitales. La plataforma también incorpora mecanismos para comprobar la integridad de los documentos mediante huellas criptográficas, que permiten identificar si un archivo fue modificado.

La validación de identidad es otro de sus recursos. El sistema permite verificar a las personas que entregan minerales mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Además, proveedores y clientes pueden ser consultados automáticamente en 113 listas nacionales e internacionales.

La información queda almacenada en un registro de auditoría que, según la compañía, no puede ser modificado ni siquiera por los administradores de la plataforma. Estas herramientas están orientadas a facilitar la comprobación del origen de los minerales y ofrecer información verificable a compradores nacionales e internacionales.

Su aplicación también cambia según la actividad minera. En la comercialización de oro de producción nacional permite administrar compras, proveedores y documentos de origen, además de validar la identidad de los mineros de subsistencia. Para el carbón metalúrgico y el coque facilita el seguimiento de las diferentes etapas productivas, mientras que en operaciones industriales conecta los datos de producción y consumo de minerales.

¿Cómo pueden registrarse las empresas?

Las compañías interesadas en utilizar MinTrace pueden ingresar a mintrace.com y completar su registro. Después recibirán acompañamiento técnico especializado para conocer los requerimientos regulatorios y las alternativas disponibles para implementar la trazabilidad de sus operaciones, particularmente en la cadena del oro.

La solución está diseñada para organizaciones de diferentes tamaños y permite adaptar las conexiones tecnológicas a los procesos existentes en cada empresa.

Daniel Medina, CEO de CUANTICO, señaló que la compañía ya acompaña a empresarios del sector en la modernización de sus sistemas ante la llegada del nuevo modelo de trazabilidad.

Con la fecha de implementación del STM cada vez más cerca, las empresas mineras tienen por delante el reto de organizar sus registros y garantizar que la información sobre los minerales que comercializan pueda ser consultada y verificada a lo largo de la cadena productiva.