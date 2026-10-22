ChatGPT mostrará anuncios en Colombia: ¿Quién los verá y cómo funcionan?

OpenAI confirmó este 21 de octubre que ChatGPT empezará a mostrar publicidad en Colombia. Colombia hace parte de un grupo de 15 mercados de América Latina donde llega ChatGPT Ads. Con esta expansión, el servicio ya opera en 89 mercados en el mundo. El despliegue será gradual durante las próximas semanas.

Los anuncios están dirigidos únicamente a usuarios mayores de 18 años que usen las versiones gratuita y de bajo costo (planes Free y Go). Las suscripciones Plus, Pro, Business, Enterprise y Education seguirán libres de publicidad.

¿Cómo se verán los anuncios?

Según OpenAI, la pauta aparecerá con la etiqueta de “patrocinado” y separada de las respuestas del modelo. Esas respuestas se mantienen independientes: la publicidad no influye en lo que ChatGPT contesta. La empresa también aseguró que no vende datos personales ni comparte las conversaciones o memorias de los usuarios con los anunciantes.

Quien prefiera limitar la personalización podrá ajustar las preferencias de publicidad desde el menú de configuración de la plataforma. En Enter ya explicamos en detalle quién ve anuncios en ChatGPT y en qué planes y países aplican.

El negocio detrás de la expansión

OpenAI reportó que más de 100.000 anunciantes han usado la plataforma, cifra que ha crecido aceleradamente desde finales de agosto. Las marcas pueden pautar a través de socios tecnológicos o de la herramienta de autoservicio Ads Manager. Allí administran presupuestos, crean campañas y miden resultados. Para las empresas colombianas, la novedad es que podrán aparecer frente a los usuarios locales en momentos de consulta, investigación y toma de decisiones dentro del chat.

El anuncio consolida el giro de OpenAI hacia la publicidad como fuente de ingresos para sostener las versiones gratuitas. La compañía ha ampliado ese modelo por fases desde principios de este año. Antes de llegar al resto de la región, ya operaba en Brasil y México.

Fuentes:

OpenAI, “ChatGPT Ads expands to 26 new countries”: openai.com

El Tiempo, “ChatGPT mostrará anuncios en su versión gratuita en Colombia y otros 14 países de América Latina”: eltiempo.com