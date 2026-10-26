vivo Y600, Pro y Turbo oficiales, precios y características

La nueva incorporación al catálogo de vivo pone el foco en cuánto puede durar un celular lejos del enchufe, pero también obliga a distinguir entre una prueba del fabricante y lo que certifica un récord.

El vivo Y600 fue presentado el 26 de octubre de 2026 en China, donde ya puede reservarse. Incorpora una batería de 10.000 mAh, admite carga rápida por cable de 44 W y permite suministrar energía a otros dispositivos mediante carga inversa.

Su promoción se apoya en un ensayo realizado en Chiang Mai, Tailandia, entre el 5 y el 6 de agosto. Según el fabricante, funcionó durante 32 horas y 37 minutos, desde la carga completa hasta el apagado. Guinness World Records certificó la transmisión de prueba de un producto electrónico más larga, no un récord general de autonomía con una sola carga. La ficha acredita al equipo del V80 Lite 5G e incluye al Y600 5G entre sus nombres regionales.

Según las pruebas de laboratorio de vivo, la batería conserva al menos el 80 % de su capacidad después de 1.400 ciclos completos de carga. Ese resultado se obtuvo a temperatura ambiente y puede variar según los hábitos de uso.

Pantalla AMOLED de 120 Hz y una sola cámara trasera

El equipo incorpora un panel de 6,83 pulgadas con resolución de 2.800 × 1.260 píxeles. Utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7300e y ofrece cuatro combinaciones de memoria, detalladas más adelante.

En fotografía, cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles y uno frontal de 8. También integra lector de huellas bajo la pantalla, NFC y protección IP68 e IP69 contra el polvo y el agua, cuya eficacia puede disminuir con el desgaste.

Comparte capacidad energética, procesador y características de pantalla con el S2 FE comercializado en India. No obstante, este último dispone de una cámara frontal de 32 megapíxeles y una secundaria posterior de 2, por lo que sus fichas no son idénticas.

El Pro tiene más batería y el Turbo cambia de procesador

Entre las otras opciones de esta familia están el Y600 Pro, presentado en abril con 10.200 mAh, el mismo chip MediaTek y carga de 90 W. Su precio inicial de lista fue de 2.099 yuanes. En mayo llegó el Y600 Turbo con 9.020 mAh de capacidad típica, Snapdragon 7s Gen 4 y la misma potencia de carga que el anterior, desde 2.299 yuanes. Ambos mantienen las 6,83 pulgadas.

Estas son las configuraciones y los precios oficiales de lista del nuevo modelo, sin subsidios ni promociones.

RAM y almacenamiento Precio en China Equivalente aproximado 6 GB + 128 GB 1.999 yuanes 298 USD 8 GB + 128 GB 2.099 yuanes 313 USD 6 GB + 256 GB 2.199 yuanes 327 USD 8 GB + 256 GB 2.499 yuanes 372 USD

Los valores en dólares son aproximados y se calcularon con la tasa de cambio del 26 de octubre de 2026. No corresponden a precios de venta en Estados Unidos. Las ventas comenzarán el 30 de octubre en China, en los colores oro diamante, negro obsidiana y azul zafiro. Por ahora, no se han confirmado precios ni fechas de disponibilidad para otros países.

Imagen: VIVO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)