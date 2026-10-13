Vivo S2 FE: celular con batería de 10.000 mAh y pantalla AMOLED de 120 Hz

Una batería de 10.000 mAh, una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y certificaciones IP68 e IP69 son algunas de las características con las que vivo presenta el S2 FE en India. El dispositivo combina una capacidad energética superior a la habitual en muchos celulares con herramientas de inteligencia artificial, una cámara principal de 50 megapíxeles y funciones orientadas a prolongar su vida útil.

La autonomía es uno de los principales argumentos del fabricante. Según las pruebas de laboratorio publicadas por la compañía, el equipo puede ofrecer hasta 68 horas de llamadas con una carga completa. También está diseñado para mantener un punto de acceso activo durante ocho horas, con un consumo anunciado del 14 % de la batería.

El resultado real dependerá de las aplicaciones utilizadas, la conectividad, el brillo de la pantalla y otras condiciones de uso. Por eso, las cifras de laboratorio sirven como referencia, pero no garantizan la misma duración para todos los usuarios.

La batería incorpora tecnología de ánodo de silicio de cuarta generación. Vivo afirma que puede conservar al menos el 80 % de su capacidad después de 1.400 ciclos completos de carga, una característica que apunta a mantener la autonomía durante varios años. El equipo también admite carga inversa, por lo que puede suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

Pantalla de 120 Hz y resistencia para el uso diario

El S2 FE incorpora un panel OLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K, frecuencia de actualización de 120 Hz y compatibilidad con HDR10+. Su brillo máximo anunciado es de 2.000 nits en modo HBM, una característica que puede facilitar la lectura de mensajes y mapas en exteriores iluminados.

En fotografía, cuenta con una cámara principal de 50 MP con sensor Sony y una cámara frontal de 32 MP. Esta última ofrece un campo de visión de 90 grados, pensado para encuadrar a varias personas en una misma imagen. El sistema incluye además una herramienta de borrado mediante inteligencia artificial que permite retirar elementos no deseados de las fotografías.

La resistencia física es otro de los atributos destacados. El fabricante anuncia certificaciones IP68 e IP69 frente al polvo y al agua, además de pruebas de resistencia de grado militar que contemplan condiciones como lluvia, arena, polvo, temperaturas extremas y golpes.

Estas características no significan que el dispositivo sea indestructible. La propia compañía advierte que la resistencia al agua puede disminuir con el tiempo y recomienda utilizar una funda impermeable especializada para fotografía subacuática.

En el apartado de software, el celular integra OriginOS 6 y funciones de inteligencia artificial para resumir, traducir, reescribir y revisar textos. También permite interactuar con Google Gemini mediante la cámara o compartiendo el contenido de la pantalla. Otras herramientas facilitan la transferencia de archivos y la conexión con una computadora.

El fabricante también destaca un sistema de refrigeración con cámara de vapor de 3.800 mm² y optimizaciones para mantener el rendimiento durante actividades cotidianas.

Por ahora, la información consultada corresponde a la presentación del vivo S2 FE en el mercado indio. No hay datos confirmados en este material sobre su precio o disponibilidad en Colombia, por lo que esas condiciones no pueden darse por establecidas para el mercado local.