Elegir un celular para regalar en Navidad puede convertirse en una tarea complicada. Las marcas presentan sus modelos como los más potentes, destacan sus cámaras y prometen baterías de larga duración, pero las especificaciones por sí solas no siempre permiten saber cuál ofrece una mejor experiencia.

Para hacer una selección más allá de la publicidad, vale la pena revisar las pruebas de laboratorios y organizaciones que evalúan estos dispositivos. Entre ellos están DXOMARK, que mide cámaras, pantallas, batería y audio; VCX Forum, especializado en calidad de imagen; y Which?, que somete los celulares a cientos de comprobaciones de uso cotidiano. También existen herramientas como Geekbench y 3DMark, que permiten comparar el rendimiento del procesador y los gráficos.

No hay una clasificación universal que reúna todos esos resultados. Por eso, esta guía recoge cinco modelos que sobresalen en distintas evaluaciones y que ofrecen características para diferentes tipos de usuarios.

1. Motorola Signature 27: para quienes priorizan la cámara

El Motorola Signature 27 aparece entre los primeros puestos de la clasificación de cámaras de DXOMARK, con 173 puntos. La evaluación destaca su desempeño fotográfico y de video, aunque también identifica limitaciones en algunas situaciones de poca luz y al capturar objetos en movimiento.

Es una alternativa para quienes suelen tomar fotografías, grabar contenido o buscan un equipo de gama alta. Su resultado en el laboratorio lo convierte en uno de los modelos que vale la pena revisar antes de comprar.

2. iPhone 18 Pro: para fotografía y rendimiento

El iPhone 18 Pro obtuvo 172 puntos en la evaluación de cámara de DXOMARK. El resultado lo ubica entre los celulares mejor calificados en esta categoría durante 2026.

A esto se suman los resultados de rendimiento registrados en Geekbench, una herramienta que mide la capacidad de procesamiento. Es una opción para quienes utilizan el celular para grabar videos, editar contenido, trabajar y ejecutar aplicaciones exigentes.

3. Oppo Find X9 Ultra: para fotografía y videojuegos

El Oppo Find X9 Ultra alcanzó 170 puntos en cámara en DXOMARK. También cuenta con registros públicos en 3DMark, plataforma que mide el desempeño gráfico de los dispositivos.

La combinación resulta interesante para quienes quieren un celular que responda tanto al tomar fotografías como al ejecutar videojuegos. Las pruebas gráficas permiten observar su capacidad bajo carga, aunque no sustituyen una evaluación completa de autonomía y temperatura.

4. Google Pixel 11 Pro XL: para quienes disfrutan tomar fotografías

El Google Pixel 11 Pro XL consiguió 168 puntos en la prueba de cámara de DXOMARK. La evaluación destaca aspectos como la exposición, los tonos de piel, el enfoque automático y el modo retrato.

La familia Pixel también aparece en las mediciones de VCX Forum, aunque los resultados disponibles para el Pixel 11 Pro no deben confundirse con los del modelo XL. Es una alternativa para quienes valoran la fotografía y las herramientas de procesamiento de imagen.

5. Samsung Galaxy S26 Ultra: una opción para distintos usos

El Samsung Galaxy S26 Ultra merece un lugar en esta selección por sus resultados en VCX Forum, que evalúa la calidad de imagen de las cámaras móviles. Su posición cambia al consultar DXOMARK, donde registra una puntuación inferior a la de otros modelos de esta lista.

Esa diferencia recuerda que las pruebas no siempre coinciden: cada laboratorio utiliza protocolos y criterios propios. El equipo puede interesar a quienes buscan un celular de gama alta para fotografía, consumo de contenido y tareas exigentes.

¿Qué revisar antes de comprar?

Las puntuaciones de cámara no deberían ser el único criterio para escoger un celular. También conviene revisar cuánto dura la batería, la calidad de la pantalla, el almacenamiento, la resistencia del equipo y el tiempo durante el cual recibirá actualizaciones de seguridad.

Las pruebas de Which? incluyen precisamente estos aspectos y asignan un peso importante a la autonomía y la pantalla, además de la cámara. Por su parte, Geekbench y 3DMark aportan información sobre el rendimiento, pero sus resultados no determinan por sí solos cuál es el mejor celular.

Antes de elegir un regalo, también es importante comprobar el precio, la garantía y la disponibilidad del modelo en Colombia. Un equipo destacado en las pruebas internacionales puede no ser la compra más conveniente si no cuenta con soporte local o supera el presupuesto.

La mejor elección dependerá de quién lo recibirá: para fotografía conviene mirar los resultados de cámara; para videojuegos, el rendimiento gráfico; y para un uso diario, la batería, la pantalla y el soporte de software pueden pesar tanto como la potencia.