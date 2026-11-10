Motorola Razr Flex 2027 aparece en su página de soporte

Motorola estaría preparando un nuevo celular plegable con un diseño diferente al de sus modelos actuales. Una página de soporte de la compañía ha revelado el nombre del modelo, hasta ahora conocido por filtraciones.

El Motorola Razr Flex 2027 fue identificado en una página de pruebas del soporte de Motorola en Australia. Su nombre apareció en una ficha propia y en el selector de actualizaciones de seguridad, junto a otros integrantes de la familia Razr.

La documentación contenía referencias provisionales, entre ellas agosto de 2024 como supuesta fecha de lanzamiento, Android 16 y soporte de seguridad hasta agosto de 2029. También mostraba el encabezado «Test Security Updates».

El nombre incluye 2027, lo que apunta a una posible presentación durante ese año. Sin embargo, informaciones anteriores mencionaban un estreno antes de finalizar 2026. Motorola no ha comunicado un calendario oficial.

Un plegable tipo libro con pantallas más pequeñas

El Flex tendría un cuerpo más ancho y corto que otros plegables de la categoría, con proporciones similares a las de un pasaporte. Incorporaría una pantalla interna de 6,92 pulgadas y otra exterior de 4,97 pulgadas. Como referencia, el Motorola Razr Fold presentado en el MWC 2026 cuenta con paneles de 8,1 y 6,6 pulgadas, respectivamente.

Ese panel interior tendría una tasa de refresco de 165 Hz, que indica cuántas veces se actualiza la imagen por segundo. En cuanto al rendimiento, los reportes mencionan un procesador Snapdragon 8 Gen 5, un chip de gama alta desarrollado por Qualcomm, acompañado de 12 GB de memoria RAM, utilizada para mantener aplicaciones y procesos activos.

La batería tendría una capacidad de 5.000 mAh, que mide cuánta energía puede almacenar, y admitiría carga inalámbrica de hasta 25 W. Esta última permitiría recargar el celular mediante una base compatible, sin necesidad de conectar un cable directamente.

El apartado fotográfico incluiría dos cámaras traseras de 50 megapíxeles. Entre las características mencionadas aparecen las certificaciones IP48 e IP49. La primera corresponde a protección frente a objetos sólidos de más de un milímetro y resistencia a la inmersión bajo condiciones específicas. La segunda contempla protección contra chorros de agua a alta presión y temperatura.

Las especificaciones proceden de filtraciones anteriores y todavía no cuentan con confirmación oficial. Tampoco se conoce el precio de lanzamiento ni los mercados donde se comercializaría el celular.

Imagen: Motorola Razr 70 Ultra / Imagen de referencia