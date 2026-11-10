Samsung presentó el Galaxy A08, un nuevo integrante de su familia de celulares de entrada que incorpora características que hasta hace poco estaban más asociadas con dispositivos de gamas superiores. Entre ellas se encuentran herramientas de inteligencia artificial, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua, y un periodo de soporte de software de hasta seis años.

El dispositivo está dirigido a personas que utilizan el celular para estudiar, trabajar, comunicarse y consumir contenido digital. Su propuesta combina una pantalla de gran tamaño, batería de alta capacidad y opciones de memoria que buscan responder a diferentes necesidades de uso.

Uno de sus principales atributos es la batería de 6.000 mAh, una capacidad superior a la que ofrecen muchos modelos de su segmento. Samsung la diseñó para acompañar jornadas de navegación, reproducción de videos, uso de redes sociales y videojuegos. También incorpora carga rápida de 25 W, aunque la velocidad de recarga depende de las condiciones de uso y del cargador compatible.

En cuanto a la pantalla, el Galaxy A08 tiene un panel PLS LCD de 6,7 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz. Esta última característica permite desplazamientos más fluidos al navegar por aplicaciones, consultar páginas web o revisar las redes sociales.

El procesamiento está a cargo del MediaTek Helio G99+, acompañado de configuraciones de 4 GB, 6 GB u 8 GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 64 GB, 128 GB o 256 GB, dependiendo de la versión. Además, admite tarjetas microSD de hasta 2 TB.

La función RAM Plus utiliza una parte del almacenamiento interno como memoria virtual para facilitar la gestión de aplicaciones abiertas y el cambio entre tareas.

El Galaxy A08 incorpora IA y refuerza la seguridad

Una de las novedades del equipo es la integración de Circle to Search 3.0 de Google. Esta herramienta permite seleccionar elementos que aparecen en la pantalla mediante un círculo o un toque para buscar información, identificar objetos, consultar productos o traducir textos sin tener que cambiar de aplicación.

La seguridad también ocupa un lugar importante en la propuesta. El celular incorpora Samsung Knox Vault, una solución de protección basada en hardware que resguarda información sensible, como contraseñas y datos personales. El sistema cuenta con certificación CC EAL5+ y utiliza componentes independientes para dificultar la manipulación de la información protegida.

A esto se suma la certificación IP64, que proporciona protección contra el polvo y resistencia a las salpicaduras de agua. No significa que el dispositivo pueda sumergirse, pero sí ofrece una protección adicional ante situaciones cotidianas.

Samsung también promete hasta seis actualizaciones importantes del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Este compromiso busca extender la vida útil del equipo y reducir el tiempo durante el cual permanece expuesto a vulnerabilidades de software.

En fotografía, el Galaxy A08 incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con enfoque automático, acompañada de un sensor de 2 megapíxeles. En la parte frontal incorpora una cámara de 8 megapíxeles para selfies y videollamadas.

El diseño tiene un perfil de 8 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Estará disponible en azul oscuro, plateado y verde, dependiendo del mercado.

El equipo también permite compartir archivos mediante Quick Share y conectarse con otros productos Galaxy, como audífonos, relojes inteligentes y tabletas. Además, es compatible con SmartThings para controlar dispositivos conectados del hogar.

Por ahora, la información suministrada por Samsung no incluye el precio ni la fecha de disponibilidad comercial del Galaxy A08 en Colombia.