¿Es el mejor celular de 2026? Probamos la cámara del OPPO Find X10 en el concierto de Reykon

Durante el concierto de Reykon en Bogotá, pusimos a prueba las capacidades fotográficas de su nuevo Find X10, un smartphone que integra una cámara de 200 megapíxeles, el sistema de fidelidad de color LUMO y nuevo accesorio teleconvertidor Hasselblad de hasta 40x de zoom óptico.

Luces en movimiento, escenarios a varios metros de distancia y artistas que no dejan de moverse hacen de un concierto uno de los escenarios más exigentes para la fotografía móvil. Capturar esos momentos implica mucho más que apuntar y disparar: se necesita acercamiento, definición y una reproducción de color que permita conservar la atmósfera del espectáculo. Bajo este escenario, OPPO llevó su nuevo Find X10 al concierto de Reykon en Bogotá, del cual fueron patrocinadores, para explorar cómo la tecnología puede transformar la manera de registrar experiencias musicales.

La experiencia permitió poner a prueba algunas de las principales capacidades fotográficas del dispositivo en condiciones reales: desde capturar al artista sobre el escenario hasta acercar elementos de la presentación y conservar detalles en las imágenes. La propuesta combina una cámara de 200 megapíxeles, el sistema de fotografía LUMO y la compatibilidad con el teleconvertidor Hasselblad, que permite alcanzar hasta 40x de zoom óptico.

Del público al escenario: acercar la fotografía sin perder los detalles

En un concierto, no siempre es posible ubicarse cerca del escenario. Por eso, el alcance de la cámara se convierte en una herramienta importante para quienes quieren llevarse fotografías del artista y de los momentos más representativos del espectáculo.

En el OPPO FindX10, esta posibilidad se amplía con el teleconvertidor Hasselblad, un accesorio fotográfico que ofrece diferentes niveles de acercamiento, de 11x, 20x y hasta 40x de zoom óptico. Su sistema incorpora 13 elementos de vidrio de alta transmisión, distribuidos en ocho grupos, además de estabilización híbrida OIS y EIS para ayudar a reducir los movimientos durante la captura.

Esta tecnología abre nuevas posibilidades para registrar escenas desde la distancia, explorar diferentes encuadres y acercar elementos del escenario sin depender exclusivamente de la ubicación del fotógrafo.

200 megapíxeles: más información en cada fotografía

Otro de los protagonistas de esta experiencia es la cámara de 200 megapíxeles del OPPO Find X10. Su resolución permite capturar imágenes con un alto nivel de definición y conservar una mayor cantidad de información visual, algo especialmente útil cuando se busca destacar detalles del artista, su vestuario, los elementos de la puesta en escena o las luces del espectáculo.

Además, una fotografía de alta resolución ofrece mayor flexibilidad después de la captura. Los usuarios pueden recortar, ampliar y explorar diferentes composiciones a partir de una misma imagen, conservando más información visual, según las condiciones de iluminación y procesamiento.

LUMO: conservar los colores y la atmósfera del espectáculo

La fotografía de conciertos también representa un reto para la reproducción del color. Los cambios constantes de iluminación, los contrastes y las tonalidades del escenario pueden modificar la apariencia de una imagen. Para responder a este desafío, el FindX10 integra LUMO, el sistema de fotografía propio de OPPO, diseñado para ofrecer colores más naturales y vibrantes. Su objetivo es complementar las capacidades de la cámara y ayudar a conservar la riqueza visual de cada escena, desde las luces del escenario hasta los colores que hacen parte de la experiencia musical. Con esta apuesta, OPPO busca demostrar que la fotografía móvil puede ir más allá de los escenarios cotidianos. La experiencia del FindX10 en el concierto de Reykon muestra cómo tecnologías como el teleconvertidor Hasselblad, los 200 megapíxeles y LUMO amplían las posibilidades de quienes quieren capturar, compartir y volver a vivir sus momentos favoritos a través de una fotografía.