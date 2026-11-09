Huawei Pura 80 Ultra sigue siendo el mejor celular en cámaras: ¿por qué nadie logra superarlo?

Más de un año después de su lanzamiento, el Huawei Pura 80 Ultra continúa ocupando el primer lugar del ranking mundial de cámaras de smartphones de DXOMARK. Su permanencia resulta llamativa si se tiene en cuenta la cantidad de celulares de gama alta que han llegado al mercado desde junio de 2025, incluidos nuevos modelos de Apple, Vivo, Oppo, Xiaomi y Motorola.

La clasificación más reciente de la firma de evaluación tecnológica le otorga 175 puntos al dispositivo de Huawei. Detrás aparecen el Motorola Signature 27, con 173 puntos, y el iPhone 18 Pro, con 172. También figuran el Vivo X300 Pro, con 171, y el Oppo Find X9 Ultra y el Vivo X300 Ultra, ambos con 170.

Las diferencias son pequeñas, pero muestran que, aunque los fabricantes han conseguido acercarse, ninguno ha logrado desplazar al Pura 80 Ultra de la primera posición.

El resultado llama todavía más la atención porque no hablamos de un lanzamiento reciente. El dispositivo llegó al mercado en junio de 2025 y ha tenido que competir con generaciones posteriores de celulares que incorporan nuevos sensores, procesadores y sistemas de fotografía computacional.

¿Qué tiene la cámara del Huawei Pura 80 Ultra que sigue marcando diferencias?

El secreto está en su sistema de cámaras

Una de las principales apuestas de Huawei está en el hardware fotográfico. El Pura 80 Ultra incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles de una pulgada, acompañado de una apertura variable que permite adaptar la entrada de luz según las condiciones de captura.

A esto se suma una cámara ultra gran angular de 40 megapíxeles y un sistema de teleobjetivo dual de 50 megapíxeles. Este último utiliza dos distancias focales equivalentes a 83 y 212 milímetros, una configuración diseñada para conservar detalles al fotografiar objetos y personas desde lejos.

Las pruebas de DXOMARK destacan precisamente su rendimiento en zoom, retratos y fotografías con poca iluminación. La evaluación también resalta la reproducción de colores, la exposición y la capacidad para conservar detalles en diferentes condiciones.

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En sus resultados, el equipo obtuvo 180 puntos en fotografía y 166 en video, para una calificación general de 175. Su desempeño no depende de conseguir una fotografía sobresaliente en una única situación, sino de mantener resultados consistentes en distintos tipos de captura.

Esto ayuda a entender por qué sigue compitiendo con dispositivos mucho más recientes. Tener más megapíxeles o incorporar un sensor de última generación no garantiza, por sí solo, mejores fotografías. La combinación entre óptica, sensores, procesamiento de imagen y software termina siendo determinante.

¿Podrá el Huawei Pura 90 conservar el primer puesto?

La pregunta ahora apunta a la siguiente generación. Si el Pura 80 Ultra ha conseguido mantenerse en la cima durante más de un año, el próximo Huawei Pura 90 tendrá una tarea importante: mejorar una propuesta que todavía no ha encontrado un rival capaz de superarla en la clasificación.

Sin embargo, no hay garantías de que la historia se repita. Los resultados dependerán de las mejoras que introduzca Huawei y de las pruebas independientes que se realicen cuando el dispositivo llegue al mercado.

También hay que tener en cuenta que DXOMARK actualiza periódicamente sus protocolos de evaluación. La clasificación actual reúne resultados de las versiones 5 y 6 de sus pruebas, cuyas puntuaciones no son directamente comparables debido a los cambios metodológicos.

Por ahora, el Pura 80 Ultra conserva una ventaja de dos puntos sobre el Motorola Signature 27 y tres frente al iPhone 18 Pro. Sus competidores están cada vez más cerca, pero el liderazgo sigue en manos de Huawei.

Más que una victoria frente a un lanzamiento puntual, su permanencia demuestra lo difícil que puede ser superar un sistema fotográfico que consiguió un equilibrio destacado entre fotografía, zoom y rendimiento en diferentes condiciones de luz.