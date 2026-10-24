Realme 17 Pro tendría batería de 10.000 mAh y cámara de 200 MP

La autonomía podría dar un salto importante en la próxima generación de celulares de Realme. Las primeras especificaciones conocidas apuntan a una batería considerablemente mayor que la de sus predecesores, acompañada por cambios en cámaras, pantalla y rendimiento. Sin embargo, todavía existe una incógnita sobre cuál de los próximos modelos las incorporará.

Según las especificaciones compartidas por un informante, el dispositivo podría ser el Realme 17 Pro o el Realme 17 Pro+. Su característica más llamativa sería una batería de 10.000 mAh, frente a los 7.000 mAh de la generación anterior. La diferencia representa un aumento de capacidad cercano al 43 %.

Todavía no es posible calcular cuántas horas de funcionamiento ofrecería. La autonomía dependerá también del procesador, la pantalla y la optimización del sistema. Por ahora, no se conocen detalles sobre la potencia de carga ni el tamaño físico del equipo.

El sistema de cámaras incluiría un sensor principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos y un ultra gran angular cuya resolución no se ha especificado. El acercamiento óptico facilitaría las tomas de sujetos distantes sin depender exclusivamente del recorte digital de la imagen.

La pantalla sería OLED plana, con resolución 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz. En determinados videojuegos podría alcanzar los 165 Hz, siempre que el contenido sea compatible con esa velocidad.

¿Será el Realme 17 Pro o la versión Pro+?

El procesador mencionado es el MediaTek Dimensity 7500, una elección que genera dudas sobre la identidad del dispositivo. El Realme 16 Pro+ utiliza un Snapdragon 7 Gen 4 y cuenta con estructura de aluminio, mientras que la versión estándar lleva un marco de plástico.

El próximo modelo también tendría una estructura de este último material y conservaría un módulo fotográfico parecido al del 16 Pro+. Estas características mezclan elementos de las dos versiones actuales, sin permitir identificar cuál recibiría las mejoras.

La presencia del teleobjetivo resulta especialmente relevante. El Realme 16 Pro convencional carece de esta cámara, por lo que su llegada ampliaría las opciones para capturar imágenes a distancia si las especificaciones corresponden finalmente al sucesor estándar.

Realme todavía no ha confirmado la identidad del equipo ni las características adelantadas. Tampoco se han anunciado fechas de presentación, mercados de lanzamiento o precios para la nueva generación.

Imagen: Realme