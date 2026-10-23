El iPhone Duo ya está a la venta en Colombia: estos son sus precios oficiales

El iPhone Duo ya se puede comprar en Colombia. Desde este 23 de octubre, el primer celular plegable de Apple está disponible en las tiendas Mac Center, con precios que van desde los $9.199.000 hasta los $14.799.000, según la capacidad de almacenamiento elegida.

El lanzamiento llega después de una preventa que comenzó el 16 de octubre. Ahora, los interesados pueden consultar las versiones disponibles y las opciones de compra a través de la página web de Mac Center y sus más de 50 tiendas en el país.

El dispositivo introduce un formato diferente dentro de la familia iPhone: combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas para las tareas habituales con una pantalla interior de 7,6 pulgadas que se despliega cuando el usuario necesita más espacio para trabajar, consultar documentos o consumir contenido.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en Colombia?

Los precios oficiales cambian según el almacenamiento. Estas son las cuatro versiones anunciadas para el mercado colombiano:

iPhone Duo de 256 GB: $9.199.000.

$9.199.000. iPhone Duo de 512 GB: $9.999.000.

$9.999.000. iPhone Duo de 1 TB: $11.999.000.

$11.999.000. iPhone Duo de 2 TB: $14.799.000.

La diferencia entre la versión de entrada y la de mayor capacidad es de $5.600.000. Por eso, antes de comprarlo conviene evaluar cuánto espacio se necesita para guardar fotografías, videos, aplicaciones y otros archivos.

El celular está disponible en los colores cielo nocturno y blanco estrella. Los compradores pueden revisar las opciones de compra en la página oficial de Mac Center. La disponibilidad de cada versión debe consultarse directamente con la tienda.

Una pantalla más grande para trabajar desde el celular

El formato plegable permite pasar de un dispositivo compacto a una superficie de visualización más amplia sin tener que llevar una tableta adicional. La pantalla interior de 7,6 pulgadas está pensada para actividades como consultar documentos mientras se redacta un correo, revisar contenido visual o utilizar dos aplicaciones en paralelo.

Estas posibilidades pueden resultar útiles para profesionales que trabajan entre reuniones, emprendedores que administran sus negocios desde el celular y creadores que necesitan revisar fotografías o videos antes de publicarlos. También amplían las opciones para leer, jugar y ver series.

En cuanto a sus especificaciones, el iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro, una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y Touch ID integrado en el botón lateral. Su propuesta también contempla la conexión con otros dispositivos del ecosistema Apple, como Mac, Apple Watch y AirPods.

Mac Center ofrecerá asesoría para explorar las funciones del equipo, además de acompañamiento durante la configuración y la migración de información. La idea es que los compradores puedan probar el formato antes de decidir si se adapta a sus necesidades.

Quienes estén interesados en adquirirlo pueden consultar los precios y las opciones de compra en la página web de Mac Center o acudir a sus puntos de venta en Colombia.