Garmin Fenix 9 y 9 Pro ya tienen YouTube Music sin celular

Escuchar canciones durante el ejercicio sin cargar el teléfono es una de las ventajas que más valoran quienes entrenan con un reloj inteligente. Los lanzamientos más recientes de Garmin acaban de sumar YouTube Music a su oferta de audio, con la posibilidad de guardar temas y podcasts en la memoria del dispositivo.

Los Fenix 9 y Fenix 9 Pro fueron presentados en agosto de 2026 sin este servicio, pese a pertenecer a la gama más avanzada del fabricante. Casi dos meses después, ya está disponible en los dos modelos.

La compatibilidad comenzó a conocerse el 21 de octubre, cuando propietarios de estos relojes confirmaron que ya podían instalar YouTube Music desde Connect IQ, la tienda de aplicaciones de Garmin. La plataforma ya funcionaba en otros productos de la compañía desde junio de 2024, incluidos algunos de generaciones anteriores.

YouTube Music requiere una suscripción de pago

La herramienta no reproduce por streaming, ni siquiera cuando hay conexión a Internet. Toda la música que se quiera escuchar debe bajarse antes a través de una red WiFi y luego puede disfrutarse con unos audífonos Bluetooth durante la actividad física.

Además, se necesita una suscripción activa a YouTube Music Premium o YouTube Premium, porque la versión gratuita no habilita la función. Garmin lo indica como requisito oficial para usar la app en sus relojes.

Los nuevos Fenix cuentan con 64 GB de almacenamiento interno, capacidad que alcanza para unas 7.000 canciones según las estimaciones del fabricante. Ese espacio también se reparte entre mapas, programas y otros archivos, por lo que la cifra real dependerá de lo que tenga instalado cada equipo.

El fabricante ya ofrecía integración con Spotify, Deezer y Amazon Music en estos modelos, de modo que la llegada de la plataforma de Google amplía las opciones para quienes utilizan distintas suscripciones.

Aunque los dos Fenix ya figuran en el listado oficial, algunas personas aseguran que no encuentran la aplicación en Connect IQ. Uno de los reportes procede de Alemania, por lo que todavía no está claro si está disponible en todas las regiones.

Para comprobar el acceso, hay que abrir Connect IQ desde el celular, buscar YouTube Music y revisar si el reloj aparece como compatible. Una vez instalada, ya se puede vincular la cuenta y elegir qué se desea descargar.

Imagen: Garmin / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).