Apple estaría explorando una nueva categoría de dispositivos con pantalla flexible. Después de entrar al mercado de los celulares plegables, la compañía trabajaría en una tableta que, al desplegarse, alcanzaría dimensiones superiores a las de sus computadores portátiles.

El proyecto, identificado internamente como J312, incorporaría una pantalla de entre 19 y 20 pulgadas. Así lo explicó Mark Gurman, periodista especializado en Apple, en una reciente edición de su pódcast Power On.

Una de las principales diferencias frente al primer celular plegable de Apple estaría en la ausencia de una pantalla exterior. A diferencia del iPhone Duo, que permite consultar notificaciones y ejecutar aplicaciones sin desplegarlo, la tableta necesitaría abrirse para acceder a su superficie de visualización.

Gurman estima que el precio del iPad plegable oscilaría entre 3.000 y 5.000 dólares. Incluso en el extremo inferior de ese rango, superaría considerablemente el precio inicial del Duo, cercano a los 2.000 dólares.

Las dimensiones también marcarían una diferencia frente a las tabletas actuales de la compañía. El iPad Pro con chip M5 está disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas.

Una de las decisiones pendientes sería la elección entre iPadOS, macOS o un sistema operativo desarrollado específicamente para este formato. De esa elección dependería, entre otros aspectos, el tipo de aplicaciones que podría ejecutar el dispositivo y su posible cercanía a la experiencia de un computador portátil.

Los costos de producción y las dificultades para fabricar paneles flexibles de grandes dimensiones estarían frenando el desarrollo. En particular, obtener suficientes pantallas que cumplan los requisitos de calidad sería uno de los desafíos del proyecto.

Los planes iniciales contemplaban una presentación en 2027, posteriormente aplazada a 2028 y luego a 2029. Sin embargo, Gurman sostiene que todavía existe la posibilidad de que el equipo permanezca como un proyecto experimental y nunca llegue al mercado.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT).