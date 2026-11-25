El próximo celular plegable más económico de Motorola incorporaría una pantalla exterior del tamaño que ofrecen las versiones superiores de la familia Razr. Además, su presentación se adelantaría varios meses respecto a la generación anterior.

Una filtración divulgada el 24 de noviembre por Alexander Maxham apunta a que el Motorola Razr 2027 sería presentado en enero. El escenario más probable es Lenovo Tech World, evento programado para el 6 de enero durante el CES 2027, en Las Vegas.

La principal novedad estaría en la pantalla exterior OLED, que pasaría de 3,6 a 4 pulgadas, con una resolución de 1.272 × 1.080 píxeles. Su frecuencia de actualización aumentaría de 90 a 120 Hz, lo que permitiría mostrar más imágenes por segundo al interactuar con el dispositivo sin necesidad de abrirlo.

Por su parte, el panel interno conservaría las 6,9 pulgadas y la resolución de 2.640 × 1.080 píxeles, pero elevaría su frecuencia de refresco de 120 a 144 Hz.

Otro cambio sería la reducción del grosor del celular plegado, que pasaría de 15,85 a 14,6 milímetros. Sin embargo, su peso aumentaría de 188 a 195 gramos. La colaboración con Pantone continuaría con tres acabados en tonalidades verdes y bronce.

Más batería y carga rápida de 45 W

El nuevo plegable incorporaría una batería de 5.000 mAh, frente a los 4.800 mAh de su antecesor. La potencia de carga por cable subiría de 30 a 45 W, mientras que la inalámbrica se mantendría en 15 W.

Las imágenes de prensa filtradas mencionan el procesador MediaTek Dimensity 7550X, mientras que la hoja de especificaciones lo identifica con un código interno. La configuración de memoria permanecería sin cambios, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, sin posibilidad de ampliación mediante tarjetas microSD.

El apartado fotográfico conservaría dos cámaras traseras de 50 megapíxeles, una principal y otra ultra gran angular, acompañadas de un sensor frontal de 32 megapíxeles.

En cuanto al software, llegaría con Android 17 y recibiría tres actualizaciones principales del sistema operativo, hasta Android 20. No obstante, el soporte de seguridad se reduciría de cuatro a tres años, con parches cada dos meses.

Motorola todavía no ha confirmado las especificaciones ni el precio del próximo plegable. Como referencia, la generación de 2026 salió al mercado estadounidense por 799,99 dólares.

Imagen: Android Headlines / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).