Vivo prepara para el mercado indio tres celulares económicos que compartirían buena parte de su hardware, incluso en la versión que prescindiría de la conectividad 5G. Una filtración permite conocer qué características tendrían en común y en qué apartados se diferenciarían dentro de la serie Y.

La información divulgada por Sudhanshu Ambhore, conocida desde el 20 de noviembre, señala que los Vivo Y21s 5G y Y11s 5G utilizarían el procesador MediaTek Dimensity 6300. Sin embargo, el primero admitiría casi tres veces la potencia de carga del segundo, sin que esto implique una reducción proporcional en los tiempos de recarga.

El Y05s 4G, por su parte, utilizaría un procesador UNISOC. La ausencia de conectividad de quinta generación no supondría una reducción en el tamaño de la pantalla, su resolución o frecuencia de actualización frente a las otras referencias.

Así se diferenciarían los tres nuevos celulares de Vivo

Característica Vivo Y21s 5G Vivo Y11s 5G Vivo Y05s 4G Conectividad 5G 5G 4G Pantalla LCD de 6,74 pulgadas LCD de 6,74 pulgadas LCD de 6,74 pulgadas Resolución 1.600 × 720 píxeles 1.600 × 720 píxeles 1.600 × 720 píxeles Frecuencia de actualización 120 Hz 120 Hz 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6300 UNISOC T7225 Cámara trasera 50 + 0,08 MP 13 + 0,08 MP 8 MP Cámara frontal 5 MP 5 MP 5 MP Batería 6.500 mAh 6.500 mAh 6.500 mAh Potencia de carga 44 W 15 W 15 W RAM y almacenamiento 4 GB + 64 GB

4 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB 4 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB Software OriginOS 6 OriginOS 6 OriginOS 6 Lector de huellas Lateral Lateral Lateral Almacenamiento ampliable microSD microSD microSD Resistencia IP65 IP65 IP65

Los tres equipos utilizarían OriginOS 6, la interfaz de Vivo basada en Android. En cuanto a su resistencia, la certificación IP65 contemplaría protección contra el polvo y los chorros de agua, pero no contra la inmersión.

Los celulares ya aparecieron en los registros de certificación de India y en la lista de dispositivos compatibles de Google Play. Estos antecedentes son distintos de una presentación comercial. Las características de la tabla proceden de la filtración y están pendientes de confirmación por parte del fabricante.

Hasta el 24 de noviembre de 2026, Vivo no ha anunciado los precios ni la fecha de lanzamiento de los equipos. Tampoco ha confirmado su comercialización en otros mercados.

Imagen: renders de celulares Vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).