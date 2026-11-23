Huawei tiene una nueva marca de celulares. Se llama OSTA y su primer lanzamiento, el O1 Pro, deja ver que la compañía quiere probar algo diferente a sus tradicionales familias Mate, Pura y Nova. La apuesta combina un diseño más ancho que el de un smartphone convencional con un sistema operativo que incorpora inteligencia artificial en distintas actividades cotidianas.

El dispositivo debutó en China el 20 de noviembre de 2026 y marca el inicio de una nueva línea de productos de Huawei. Su presentación también plantea una pregunta sobre la estrategia de la compañía: ¿por qué lanzar otra marca cuando ya tiene un catálogo de celulares consolidado?

OSTA llega con una propuesta que busca diferenciarse desde la experiencia de uso. El O1 Pro tiene una pantalla OLED de 6,39 pulgadas con resolución de 1,5K y una relación de aspecto 16:9.5. A diferencia de los celulares tradicionales, su formato es más ancho, pero conserva una estructura rígida, sin bisagras ni mecanismos plegables.

La pantalla alcanza una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo local de 6.500 nits y ocupa el 96,1 % de la superficie frontal. El equipo tiene un grosor de 6,68 milímetros y pesa aproximadamente 200 gramos. Está disponible en negro, blanco y un acabado violeta degradado.

En su interior incorpora el procesador Kirin 9030S, con versiones de 12 GB y 16 GB de memoria RAM y almacenamiento de hasta 1 TB. También incluye una batería de 7.000 mAh, carga rápida por cable de 66 W y carga inalámbrica de 50 W.

La fotografía es otro de sus componentes. El sistema trasero combina una cámara principal de 200 megapíxeles con un teleobjetivo de 50 megapíxeles y zoom óptico de 3,7 aumentos. A esto se suma la segunda generación de la tecnología de imagen Red Maple, desarrollada por Huawei para mejorar la reproducción de los colores.

Una marca que quiere poner la inteligencia artificial en el centro

El cambio más interesante está en el software. El OSTA O1 Pro estrena HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, una versión del sistema operativo de Huawei que incorpora funciones de inteligencia artificial en diferentes partes del dispositivo.

Una de ellas es Xiao Xingmang, un personaje virtual con forma de estrella que funciona como compañero digital. También está Xiaoyi, el asistente de Huawei, que puede recordar preferencias, reconocer hábitos de uso y recomendar actividades, contenidos y servicios.

La compañía plantea una interacción que va más allá de escribir preguntas en un chatbot. El sistema puede sugerir restaurantes según los gustos del usuario, ayudar con tareas, hacer seguimiento de recordatorios y ofrecer recomendaciones relacionadas con películas y videojuegos.

Incluye, además, herramientas para transcribir grabaciones, elaborar resúmenes y traducir conversaciones en tiempo real. En fotografía, la inteligencia artificial recomienda poses y composiciones para facilitar la captura de imágenes.

La idea es que el celular pueda anticiparse a determinadas necesidades en lugar de esperar instrucciones para cada actividad. Sin embargo, el funcionamiento de estas herramientas dependerá de su integración con los servicios disponibles y de su utilidad fuera del mercado chino.

¿Cuánto cuesta el OSTA O1 Pro?

En China, el dispositivo tiene cuatro configuraciones. La versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 5.699 yuanes, aunque su precio promocional de lanzamiento es de 5.499 yuanes. Las demás versiones cuestan 6.699, 7.499 y 8.999 yuanes, respectivamente. Con los descuentos iniciales, los precios quedan en 6.499, 7.299 y 8.799 yuanes.

Al convertir el precio de entrada, el equipo ronda los 3,1 millones de pesos colombianos, antes de impuestos y costos de importación.

Por ahora, Huawei no ha anunciado su llegada a Colombia ni a otros mercados internacionales.

La creación de OSTA puede interpretarse como un espacio para experimentar con nuevos formatos y servicios sin modificar las líneas tradicionales de Huawei. El O1 Pro también permite probar si existe interés por celulares que prioricen la inteligencia artificial y una pantalla con proporciones diferentes.

Su precio, que lo ubica en el segmento alto, será una prueba importante. OSTA tendrá que demostrar que ofrece algo más que un diseño particular y un nuevo nombre para competir con las marcas que ya dominan el mercado.