El próximo plegable de Motorola vuelve a aparecer antes de su presentación oficial. Esta vez, una serie de imágenes filtradas muestra el dispositivo desde diferentes ángulos, con acabados verde y beige, texturas distintas en la parte trasera y una estructura que se aleja de los Razr tipo concha.

Los renders filtrados, publicados el 19 de noviembre, muestran al Motorola Razr Flex con una apertura tipo libro y un cuerpo más ancho y corto que el de otros plegables. También permiten observar las posiciones de las cámaras, los bordes y la bisagra cuando el equipo está parcialmente abierto.

El acabado verde recibe el nombre de Pantone Dark Botanical Garden y presenta una superficie trasera con textura similar a un tejido entrelazado, acompañada de un marco del mismo tono. La segunda opción, Pantone Coriander, combina un beige con apariencia de cuero y bordes de color champaña.

Ambas versiones comparten una isla de cámaras trasera alargada, con forma de cápsula, que incorpora dos sensores y un flash. El logotipo de Motorola aparece en el centro de la cubierta, mientras que la denominación Razr se encuentra cerca del borde inferior.

La pantalla exterior incluye una cámara frontal ubicada en una perforación centrada en la parte superior. Al desplegar el celular, el panel interior presenta otra cámara situada en la esquina superior derecha, una distribución diferente a la que aparece en la cubierta.

Uno de los renders muestra el dispositivo parcialmente doblado y apoyado sobre una superficie. La imagen sugiere un posible uso sin soporte adicional, aunque todavía no se conocen las funciones que Motorola incorporaría para esa posición.

El Razr Flex tendría pantallas más pequeñas que el Razr Fold

Las filtraciones anteriores apuntan a una pantalla interna de 6,92 pulgadas y otra exterior de 4,97 pulgadas. Como referencia, el Motorola Razr Fold presentado en 2026 cuenta con paneles de 8,1 y 6,6 pulgadas, respectivamente.

El nombre del nuevo modelo ya había aparecido en una página de pruebas del soporte de Motorola en Australia. Aquel registro incluía la denominación Razr Flex 2027, aunque también contenía información provisional que impedía establecer una fecha definitiva de lanzamiento.

Entre las especificaciones mencionadas previamente figuran una batería de 5.000 mAh, carga inalámbrica de 25 W y dos cámaras traseras de 50 megapíxeles. Ninguna de estas características ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, Motorola no ha anunciado cuándo presentará el Razr Flex, cuánto costará ni en qué mercados estará disponible.

Imagen: SammyGuru