El lanzamiento de Grand Theft Auto VI llegó acompañado de una colección de dispositivos tecnológicos que lleva la estética del videojuego a otro nivel. La firma de personalización de lujo Caviar presentó Most Wanted, una serie de celulares intervenidos con materiales exclusivos, detalles en oro y diseños inspirados en Miami, ciudad que sirvió de referencia para la creación de Vice City.

La colección incluye versiones personalizadas de los Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo. Cada diseño tiene una producción limitada y precios que superan los 11.000 dólares, una cifra que los ubica en el mercado de los dispositivos de lujo y los artículos para coleccionistas.

Galaxy Z Fold8 Ultra Ocean Drive: oro y referencias a Vice City

Uno de los protagonistas es el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Ocean Drive. Su diseño toma elementos de la arquitectura Art Déco de los hoteles de South Beach, en Miami, y los combina con patrones geométricos y detalles inspirados en el ambiente de la ciudad que recrea GTA.

La parte posterior incorpora un acabado con doble baño de oro de 24 quilates sobre elementos decorativos de titanio. También incluye el emblema Most Wanted con seis estrellas, una referencia al máximo nivel de búsqueda dentro del videojuego.

El precio inicial de esta edición es de 11.560 dólares (aproximadamente 39,5 millones de pesos colombianos) para la configuración de entrada. Las versiones con mayor capacidad de almacenamiento pueden alcanzar los 12.270 dólares, equivalentes a unos 41,9 millones de pesos.

Caviar también ofrece una versión del Galaxy Z Fold8 con un precio inicial de 11.130 dólares, según los listados de la compañía.

Estos son los otros celulares de la colección Most Wanted

La propuesta no se limita a Samsung. Caviar también intervino dispositivos de Apple con tres diseños que siguen diferentes referencias visuales de Miami y del universo de GTA.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max Neon Vice: esta versión utiliza titanio de grado aeroespacial, detalles en esmalte rosa y turquesa y un relieve decorativo inspirado en una pistola Beretta 92FS. Su precio comienza en 11.130 dólares, alrededor de 38 millones de pesos colombianos.

esta versión utiliza titanio de grado aeroespacial, detalles en esmalte rosa y turquesa y un relieve decorativo inspirado en una pistola Beretta 92FS. Su precio comienza en 11.130 dólares, alrededor de 38 millones de pesos colombianos. iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max Gangster: tiene una estética más oscura, con motivos de palmeras, detalles dorados y una figura en relieve con doble baño de oro de 24 quilates. Su precio inicial es de 11.700 dólares, unos 40 millones de pesos.

tiene una estética más oscura, con motivos de palmeras, detalles dorados y una figura en relieve con doble baño de oro de 24 quilates. Su precio inicial es de 11.700 dólares, unos 40 millones de pesos. iPhone Duo Pink Alligator: es una de las propuestas más llamativas. Su parte posterior está revestida con cuero genuino de cocodrilo en color rosa, acompañado de una estructura de titanio y el emblema de seis estrellas de Most Wanted. Su precio comienza en 13.130 dólares, aproximadamente 44,8 millones de pesos.

Los valores pueden aumentar según la capacidad de almacenamiento y la configuración seleccionada. En el caso del iPhone Duo, algunas versiones llegan a los 15.630 dólares, cerca de 53,4 millones de pesos colombianos.

¿Dónde se pueden comprar y cuánto cuestan en Colombia?

Los dispositivos están disponibles para pedido a través de la tienda internacional de Caviar. La compañía ofrece opciones de personalización adicionales, como grabar iniciales, incorporar logotipos o modificar algunos elementos del diseño.

La producción comienza después de recibir el pago completo. Una vez terminado el dispositivo y superada la revisión técnica, la empresa indica que lo despacha entre uno y cuatro días hábiles. Los envíos internacionales pueden tardar al menos una semana, dependiendo del destino.

La exclusividad también está relacionada con su cantidad de unidades. Caviar anunció que cada diseño tendrá una producción limitada de 19 piezas en todo el mundo.

Para quienes están en Colombia, los precios en pesos son conversiones aproximadas con la tasa representativa del mercado del 20 de noviembre de 2026. No corresponden a precios oficiales de venta en el país y no incluyen posibles impuestos de importación, transporte ni cargos adicionales.

Es importante aclarar que estas ediciones no son lanzamientos de Samsung ni de Apple. Se trata de modificaciones realizadas por Caviar sobre dispositivos comerciales. Por tanto, el precio adicional corresponde principalmente a los materiales, el trabajo de personalización y la exclusividad, no a una actualización de sus componentes internos.

La colección también incluye dos versiones de las gafas inteligentes Ray-Ban Wayfarer Gen 2, llamadas Sunset y Gold Rush, con precios desde 6.700 dólares. Con ellas, Most Wanted reúne seis dispositivos personalizados que llevan la estética de Miami a diferentes productos tecnológicos.