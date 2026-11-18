Grand Theft Auto 6 llega a las consolas este 19 de noviembre con un 99 sobre 100 en Metacritic, según los datos que la plataforma mostraba tras el levantamiento del embargo de reseñas. Es el mismo puntaje de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que mantenía el récord desde 1998, y supera el 98 que Grand Theft Auto IV obtuvo en 2008. En OpenCritic, el promedio de los críticos principales era de 98, con el 100 % recomendándolo, según el recuento de TalkEsport con las primeras 52 reseñas.

Entre los medios que lo evaluaron hay un acuerdo poco frecuente. IGN y GameSpot le dieron nota perfecta, Bloomberg lo llamó “obra maestra” y The Guardian, Eurogamer y TechRadar le pusieron cinco estrellas. Las críticas negativas se concentran en dos puntos: el tope de 30 cuadros por segundo y algunos tramos lentos de la historia.

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Jason y Lucia, el centro del juego

La mayoría de los críticos coincide en que lo más sólido no es la acción sino la pareja protagonista. Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de delincuentes inspirada en Bonnie y Clyde, se pueden controlar por separado y alternar entre ellos. The Verge, que jugó cerca de 80 horas, cuenta que el juego tarda unas 17 horas en dejar cambiar libremente entre los dos. The Guardian escribe que le fue “imposible no preocuparse por ellos” y terminó la historia en 70 horas.

No todos son igual de entusiastas con los personajes. Ars Technica considera a Jason el más plano de los dos, con diálogos que muchas veces se reducen a un “sí, claro”, y ve a Lucia como la que aporta profundidad. También critica que, en la primera mitad, muchas misiones se sienten como mandados de criminales de poca monta, y que en la segunda mitad los atracos mejor construidos son los que muestran por qué el juego tiene dos protagonistas.

Polygon lee la historia como una sátira de Estados Unidos: Lucia sale de prisión no por redención sino porque la cárcel está sobrepoblada, y el juego retrata a Leonida, su versión de Florida, como un lugar donde las reglas se doblan para algunos y no para otros.

Un mundo con detalles que no son decorado

El otro punto de acuerdo es la densidad del mapa. Digital Foundry lo describe como la recreación urbana más detallada y convincente que ha visto en un videojuego, con interiores accesibles, multitudes con peinados individuales y policías que salen de estaciones reales del mapa y necesitan verlo a uno antes de iniciar una persecución. Ars Technica cuenta que Lucia, al comer papas fritas y tomar una gaseosa al mismo tiempo, cambia la forma de sostener la bolsa. Es un detalle menor que, para el crítico, resume el trabajo de diez años y un presupuesto que, según estimaciones de analistas citadas por CBS News, supera los US$1.000 millones.

Los críticos también hablan de lo que se hace entre misión y misión: armar una mesa de centro, jugar minigolf, ir al gimnasio o hacer vueltas con un vecino. Para Ars Technica, esos momentos aburridos son los que hacen que las escenas de acción funcionen. The Verge añade que el sistema de puntos de control permite saltarse una misión después de varios fallos, algo que reduce la frustración de los tiroteos largos de entregas anteriores.

The Guardian, en cambio, advierte que tanta simulación tiene costos. Los controles son complejos y las acciones pueden chocar con lo que el jugador intenta hacer: pegarle a un transeúnte en lugar de saludarlo, o estrellarse en una carrera callejera mientras los rivales se recuperan de los choques. La crítica dice que el juego puede resultar “impredecible, laborioso, difícil de manejar y, a veces, injusto”.

El límite de 30 cuadros por segundo

La queja técnica más repetida es que el juego corre a 30 cuadros por segundo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin modo de 60. Digital Foundry cree que fue una decisión deliberada para sostener la simulación, y que el cabello individual de cada personaje y el trazado de rayos tienen un costo que una consola actual no podría pagar a 60.

El rendimiento depende de la consola. En la PS5 Pro, el análisis de Digital Foundry reportó 30 cuadros estables, con un mínimo de 24 en pruebas de estrés extremas. La PS5 base, según el mismo análisis, tiene caídas leves durante la conducción intensa y puede bajar a los 20 y pocos cuadros en explosiones prolongadas. Ambas renderizan a 1440p: la Pro escala con IA a una imagen cercana a 4K y añade sombras con trazado de rayos.

Sobre Xbox no hay datos todavía. TalkEsport señala que casi todas las primeras reseñas se hicieron en consolas PlayStation, y Digital Foundry dijo que su análisis de Xbox viene por separado. Rockstar no ha anunciado versión para PC. Quien no quiera jugar a 30 cuadros, según TechRadar citado por TalkEsport, tendría que esperar.

Precio, tamaño y cuánto dura

La edición estándar cuesta US$79,99 y la Ultimate, US$99,99, de acuerdo con CBS News. La preinstalación pide hasta 212 GB de espacio, dependiendo de la consola. Sobre la duración, Push Square calcula unas 60 horas para la historia y cerca de 80 con actividades secundarias, mientras The Guardian terminó en 70 horas y The Verge pasó de las 80.

El juego se desbloquea a la medianoche, hora local, del jueves 19 de noviembre. Las reseñas citadas evitan los detalles importantes de la trama, aunque quien no lo haya jugado haría bien en cuidarse de las redes sociales.

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Fuentes

Bloomberg (Jason Schreier), The Verge (Andrew Webster), The Guardian (Keza MacDonald), Ars Technica (Kyle Orland), Polygon (Giovanni Colantonio), Digital Foundry (John Linneman), BBC, TalkEsport, VGC y CBS News. Todas las reseñas se publicaron el 18 de noviembre de 2026.

Imagen: skyline de Brickell, Miami, la ciudad que inspira Vice City. Foto: Jimmy Baikovicius, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).