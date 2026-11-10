NVIDIA mejora los gráficos de Hogwarts Legacy y otros juegos con inteligencia artificial

NVIDIA ampliará durante noviembre la compatibilidad de DLSS 5 con tres videojuegos: Hogwarts Legacy, War Thunder y Where Winds Meet. La tecnología, basada en inteligencia artificial y denominada 3D-Guided Neural Rendering, incorpora mejoras en la iluminación, las sombras, los reflejos y los materiales para aumentar el realismo visual sin modificar la identidad artística de cada título.

La actualización comenzó a llegar a los juegos el 5 de noviembre y continuará durante las próximas semanas. Para su funcionamiento, DLSS 5 utiliza un modelo de inteligencia artificial que, según NVIDIA, es dos veces más rápido que su versión anterior y está disponible para la serie GeForce RTX 50 y los equipos RTX Spark.

Uno de los primeros títulos en recibir esta tecnología es Hogwarts Legacy. En colaboración con Warner Bros. Games y Avalanche Software, el juego incorporó la actualización el 5 de noviembre. La integración mejora los detalles de los escenarios, la iluminación de los personajes, las texturas y los reflejos, además de ajustar las sombras para conseguir imágenes más realistas.

La compañía también señala que los cambios buscan conservar la apariencia original de los personajes y el diseño visual del universo mágico. La tecnología está disponible en las GPU y portátiles GeForce RTX 50, equipos RTX Spark y GeForce NOW Ultimate.

War Thunder y Where Winds Meet también recibirán mejoras

A mediados de noviembre, War Thunder incorporará DLSS 5 mediante la actualización Eagle’s Shadow. El videojuego de combate militar desarrollado por Gaijin Entertainment recibirá ajustes en la iluminación, los brillos, las sombras y los materiales de los vehículos.

Las mejoras abarcarán los combates aéreos, terrestres y navales. La actualización también incluirá nuevos aviones, barcos y tanques, además de bombas de racimo y cambios en los efectos visuales.

Según las pruebas de rendimiento publicadas por NVIDIA, War Thunder puede alcanzar hasta 400 fotogramas por segundo en resolución 4K con una GeForce RTX 5090, al combinar DLSS 5, Ray Reconstruction y generación múltiple de fotogramas de hasta 6X.

El tercer lanzamiento corresponde a Where Winds Meet, un RPG de acción y mundo abierto inspirado en la cultura Wuxia. Desarrollado por Everstone Studio y NetEase Games, el título incorporará DLSS 5 el 23 de noviembre en Norteamérica y el 24 de noviembre en el resto del mundo.

La actualización mejorará la representación de los personajes y los paisajes del juego. Actualmente, el título ya cuenta con DLSS Super Resolution y Multi Frame Generation.

Otros juegos amplían su compatibilidad con DLSS

NVIDIA también anunció novedades para otros lanzamientos. GRAVHOUNDS, un juego cooperativo de acción y construcción, llegó en acceso anticipado con tecnologías DLSS 4.5, entre ellas Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, DLAA y Reflex.

Hunting Simulator 3 también incorporó DLSS 4.5, Ray Reconstruction y NVIDIA Reflex. Por su parte, Call of Duty: Modern Warfare 4 integra Super Resolution y opciones de generación de fotogramas que varían según la tarjeta gráfica utilizada.

Estas incorporaciones hacen parte de la expansión de las tecnologías de NVIDIA en el mercado de videojuegos para PC. Sin embargo, la disponibilidad de cada función depende del título, la actualización instalada y el hardware compatible.