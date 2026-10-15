Para jugar en la nube desde un PC o un televisor, la primera comprobación no es la potencia del equipo: es que el servicio opere en su país, incluya el juego que busca y acepte su dispositivo. Una aplicación disponible para descargar no garantiza esas tres condiciones. Tampoco una suscripción de PC equivale siempre a acceso por streaming.

Esta guía compara Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y Amazon Luna a partir de sus páginas de soporte consultadas el 14 de octubre de 2026. No es una prueba de rendimiento ni una lista de todos los proveedores. Sirve para descartar opciones antes de pagar una mensualidad, comprar un control o cambiar de televisor.

¿Qué servicios aparecen en cada mercado?

La siguiente matriz resume mercados seleccionados de América Latina y Estados Unidos. “No” significa que el país no aparece habilitado para streaming en la documentación consultada, no que sea imposible abrir una web. Una VPN no convierte un mercado sin soporte en una opción oficialmente disponible.

Mercado Xbox Cloud Gaming GeForce NOW Luna: streaming Estados Unidos Sí NVIDIA Sí México Sí NVIDIA No Brasil y Argentina Sí ABYA No Chile No ABYA y Digevo figuran en las listas No Colombia y Perú No Digevo No Uruguay No ABYA No

Xbox distingue disponibilidad de consola, Game Pass y juego en la nube. Revise la fila específica de Cloud Gaming, no solo si el país tiene una tienda Xbox. NVIDIA diferencia su servicio directo de los operadores aliados: los planes estadounidenses no describen automáticamente lo que vende ABYA o Digevo.

Luna requiere otra separación. Amazon permite reclamar determinados juegos de PC en más países que aquellos donde ofrece streaming. En México y Brasil, por ejemplo, tener juegos reclamables con Prime no significa poder jugarlos en la nube. En Estados Unidos, el servicio sí figura entre los beneficios disponibles; Amazon exige que la membresía Prime corresponda al país de residencia.

El juego y el televisor importan tanto como el plan

Xbox permite transmitir juegos compatibles de su catálogo y determinados títulos que el usuario posee. Essential, Premium y Ultimate incluyen acceso a cloud según sus condiciones actuales; PC Game Pass por sí solo no lo incluye. También hay juegos gratuitos seleccionados, como Fortnite, que pueden probarse con una cuenta Microsoft gratuita en una región compatible.

GeForce NOW conecta las cuentas de tiendas y ejecuta juegos compatibles que usted ya tiene o títulos gratuitos. Pagar el servicio no compra automáticamente una biblioteca completa. Busque el nombre del juego y la tienda concreta antes de contratar: que esté en Steam no basta para que cualquier versión se pueda transmitir.

En un PC, compruebe sistema operativo, navegador o aplicación y compatibilidad del control. En el televisor, anote modelo, año y sistema operativo. Xbox anuncia soporte para determinados Samsung, LG, equipos con VIDAA y Fire TV; no para cualquier televisor de esas marcas. GeForce NOW y Luna también restringen las aplicaciones de TV a dispositivos compatibles.

La llegada de Xbox Cloud Gaming a televisores TCL ilustra por qué no basta el nombre de la marca. Un anuncio de integración no reemplaza la comprobación del modelo, el mercado y la actualización requerida.

¿Cuánto cuesta empezar sin comprar a ciegas?

Hay una ruta de US$0 para comprobar el servicio antes de una mensualidad: juegos gratuitos compatibles en Xbox, o una modalidad Free donde el operador de GeForce NOW la ofrezca. Digevo anuncia sesiones gratuitas de hasta 30 minutos. Eso no elimina las colas, los límites ni el costo de un juego de pago, un control o la conexión.

Para calcular el gasto completo, sume la suscripción del servicio, la compra del juego cuando corresponda, el control compatible y cualquier dispositivo de TV necesario. Si ya posee esos elementos y el juego es gratuito, el gasto inicial puede ser cero. Si no, una cuota mensual baja no describe el costo de empezar.

No hay una tarifa única en dólares válida para toda la región. Las páginas de pago consultadas no entregaron una cotización comparable para cada país: Xbox mostró campos de precio sin completar y Digevo presentó importes sin identificar de forma suficiente la moneda de cada mercado. No son cifras que deban convertirse y publicarse como precios actuales. Revise el total, los impuestos, la renovación y la moneda en su cuenta antes de pagar.

Compruebe además las horas. La tabla actual de Xbox muestra cuotas mensuales por plan; no asuma que un anuncio anterior de juego ilimitado sigue vigente. NVIDIA fija 100 horas mensuales para Performance y Ultimate de su servicio directo, con reglas de saldo y recargas. Digevo diferencia horas de beneficios premium y juego posterior con prestaciones reducidas. Son condiciones distintas, no un límite regional común.

La compra razonable empieza con una prueba gratuita o corta, el título correcto y la revisión del país. Solo después tiene sentido comparar resolución, colas y planes de pago. Ninguna suscripción corrige por sí sola una conexión inestable o un televisor incompatible.

Fuentes: Xbox, Cloud Gaming y Supported Countries/Regions; NVIDIA, GeForce NOW FAQ y Supported Locations.