Microsoft prepara un cambio en Xbox Cloud Gaming que permitirá jugar en la nube sin pagar una suscripción mensual a Game Pass. A partir de noviembre, los usuarios podrán comprar paquetes de horas de juego y utilizarlos cuando quieran, una alternativa para quienes prefieren pagar por el tiempo que juegan en lugar de mantener una membresía activa.

El nuevo modelo tendrá tres opciones: 10 horas por US$3,99, 25 horas por US$7,99 y 50 horas por US$11,99. Una de sus principales ventajas es que las horas compradas no tendrán vencimiento mensual, por lo que los jugadores podrán administrarlas según sus necesidades.

Los miembros del programa Xbox Insiders ya pueden comprar estos paquetes. Microsoft prevé ampliar la disponibilidad del sistema en noviembre, aunque las condiciones de acceso para todos los usuarios dependerán de su despliegue.

El cambio modifica la forma de acceder a Xbox Cloud Gaming, el servicio que permite ejecutar videojuegos en servidores remotos y transmitirlos a dispositivos compatibles sin necesidad de descargar e instalar cada título localmente.

Hasta ahora, el acceso al juego en la nube ha estado vinculado principalmente a determinadas suscripciones de Xbox Game Pass. Con los paquetes por horas, Microsoft abre una alternativa para quienes quieren utilizar el servicio de manera ocasional, sin asumir el costo recurrente de una membresía.

¿Cuánto cuestan las horas de Xbox Cloud Gaming?

Los paquetes anunciados ofrecen distintas cantidades de tiempo para adaptarse a los hábitos de juego. Estas son las tarifas previstas:

10 horas: US$3,99.

25 horas: US$7,99.

50 horas: US$11,99.

El paquete más pequeño permite probar el servicio o jugar durante periodos cortos sin comprometerse con una suscripción. Los paquetes más grandes reducen el costo por hora: el de 50 horas equivale a unos 24 centavos de dólar por hora, mientras que el de 10 horas cuesta cerca de 40 centavos.

Los precios están expresados en dólares estadounidenses. No se han detallado aquí tarifas específicas para Colombia, por lo que no es posible establecer cuánto costará cada paquete en pesos colombianos ni si habrá ajustes por región.

Microsoft también promete una experiencia de streaming de mayor calidad con esta modalidad. Sin embargo, las condiciones técnicas concretas, como la resolución y la tasa de fotogramas disponibles, deberán evaluarse según las especificaciones que acompañen el despliegue del servicio.

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La propuesta puede resultar atractiva para quienes no juegan todos los días o quieren acceder a determinados títulos sin pagar Game Pass cada mes. También introduce una variable importante: las horas se consumen mientras se juega, por lo que el valor real dependerá de cuánto tiempo dedique cada persona a los videojuegos.

El anuncio llega mientras el juego en la nube gana importancia dentro de la estrategia de Xbox. Microsoft cuenta con derechos de streaming de Grand Theft Auto VI, aunque no para PC, un detalle que podría adquirir relevancia para el futuro del servicio.

Por ahora, esa relación no significa que GTA VI vaya a estar disponible en Xbox Cloud Gaming desde noviembre ni que pueda jugarse con los paquetes por horas desde su lanzamiento. La disponibilidad de cada título dependerá de las condiciones del servicio y de los juegos habilitados para la nube.

Para quienes quieran probar la nueva modalidad, el primer paso es pertenecer a Xbox Insiders, cuyos integrantes ya tienen acceso a la compra anticipada. La expansión prevista para noviembre permitirá conocer cuándo podrán utilizarla los demás jugadores y cuáles serán las condiciones definitivas.