Hasta 375 dólares en tarjeta regalo por tu Xbox usada

Microsoft está enviando correos a propietarios de Xbox que llevan tiempo sin jugar para invitarlos a entregar su consola en Best Buy. La propuesta está dirigida a Estados Unidos y permite recibir una tarjeta de regalo para comprar en esa cadena comercial. El importe depende del modelo y de las condiciones del equipo.

La iniciativa comenzó a conocerse el 19 de octubre de 2026, cuando la cuenta Nintendeal compartió en X una comunicación recibida de Xbox. El mensaje está dirigido a quienes dejaron de utilizar su consola o comenzaron a jugar en PC y otros dispositivos. Posteriormente, la compañía confirmó la autenticidad del correo.

Según la comunicación, una Xbox Series X puede alcanzar una valoración máxima de 375 dólares. La cantidad representa el límite anunciado para el intercambio y está sujeta a la evaluación del dispositivo. El estado físico, el funcionamiento y los accesorios incluidos pueden modificar la oferta.

La gestión corresponde a Best Buy. La compensación se entrega mediante una tarjeta de regalo, cuyo saldo puede utilizarse para adquirir productos en sus tiendas o página web. Esto significa que el valor obtenido queda destinado a compras en la cadena comercial y no puede retirarse como dinero en efectivo.

¿Qué requisitos debe cumplir la consola?

Best Buy dispone de una herramienta para consultar el valor de los dispositivos usados. Allí es posible buscar el modelo, comprobar si cumple los requisitos del programa y obtener una estimación antes de realizar la entrega.

Para participar, el equipo debe superar una inspección. Los daños menores pueden disminuir la cantidad ofrecida, mientras que las fallas técnicas, los daños por líquidos y otras condiciones pueden provocar el rechazo del dispositivo.

La operación se realiza en establecimientos participantes. Es necesario llevar la consola, los accesorios correspondientes y una licencia de conducir o identificación con fotografía emitida por un estado de Estados Unidos. Antes de entregarla, también se deben retirar las cuentas vinculadas y borrar los datos personales. Una vez completada y aceptada la transacción, el intercambio es definitivo.

Por ahora, Microsoft no ha confirmado una campaña equivalente en España, México u otros países. Además, recibir el correo promocional no garantiza que Best Buy acepte el equipo ni que entregue el importe máximo anunciado.

Antes de aceptar la propuesta, conviene comparar la valoración obtenida con los precios disponibles en el mercado de segunda mano. Una venta particular permite negociar directamente la cantidad y recibir dinero, mientras que el programa de Best Buy ofrece una compensación que solo puede gastarse en esa tienda.

Imagen: Xbox