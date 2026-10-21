Subway Surfers: así decide el juego cuándo ponerte anuncios y qué tan rápido corres

Un video de TikTok que ya suma decenas de miles de reacciones muestra algo que los jugadores de Subway Surfers rara vez ven: los archivos internos que deciden cómo se comporta el juego. El creador @ayoships, conocido por destapar el funcionamiento interno de aplicaciones populares, exhibió los archivos de configuración del popular juego de carrera infinita y explicó qué controla cada uno.

Los archivos que mandan en el juego

En el video se ven cuatro archivos en formato JSON, el formato técnico en el que el juego guarda sus reglas:

promotions.json : define cuándo aparecen las promociones y los anuncios. Una de las reglas visibles exige que hayan pasado al menos 168 horas (una semana) desde que viste el último anuncio para ofrecerte cierta promoción.

: define cuándo aparecen las promociones y los anuncios. Una de las reglas visibles exige que hayan pasado al menos 168 horas (una semana) desde que viste el último anuncio para ofrecerte cierta promoción. adplacement.json : establece en qué momentos se insertan los anuncios, por ejemplo justo antes de terminar una partida («BeforeEndRun»), el instante en que más atención tienes puesta en la pantalla.

: establece en qué momentos se insertan los anuncios, por ejemplo justo antes de terminar una partida («BeforeEndRun»), el instante en que más atención tienes puesta en la pantalla. spawnchances.json : controla la probabilidad de que aparezcan objetos como el imán de monedas, atada en el archivo a que la función esté «desbloqueada».

: controla la probabilidad de que aparezcan objetos como el imán de monedas, atada en el archivo a que la función esté «desbloqueada». runconfiguration.json: el más llamativo. Incluye un identificador de configuración de velocidad llamado «ab_speedtest_a», es decir, una prueba A/B sobre la velocidad del juego.

¿Qué significa una prueba A/B en tu partida?

Una prueba A/B es un experimento: el juego divide a los jugadores en grupos y a cada grupo le muestra una versión distinta. El nombre del archivo sugiere que Subway Surfers prueba distintas velocidades con distintos jugadores al mismo tiempo, probablemente para medir con cuál juegan más tiempo o ven más anuncios. En otras palabras, dos personas que juegan «el mismo juego» pueden estar corriendo a ritmos diferentes sin saberlo, y la dificultad que percibes puede ser parte de un experimento de retención, no una regla fija.

En foros como Reddit la comunidad ya comparte cómo averiguar a qué experimento pertenece cada jugador, y la monetización del juego de Sybo es un caso de estudio público en la industria. Nada de esto es ilegal ni inusual en los juegos gratuitos: vivir de anuncios y compras internas implica optimizar cada segundo de tu atención. La diferencia es que ahora los jugadores pueden ver, con sus propios ojos, los archivos que toman esas decisiones por ellos.

Fuentes:

Video de @ayoships en TikTok: tiktok.com/@ayoships

Comunidad de Subway Surfers en Reddit (pruebas A/B): reddit.com/r/subwaysurfers