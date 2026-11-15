Mario Kart World podría llegar a PC con un proyecto independiente

Una iniciativa independiente busca llevar Mario Kart World, uno de los videojuegos exclusivos de Nintendo Switch 2, a los computadores. Sus responsables ya reportan carreras funcionales, aunque todavía existen errores de imagen y sonido, problemas de rendimiento y funciones pendientes.

El desarrollo se llama mkw-recomp y su código está disponible en GitHub, una plataforma para compartir programas. Convierte previamente las instrucciones del videojuego para ejecutarlas directamente en un PC. Así evita tener que imitar el funcionamiento de la consola mientras se juega.

Según la documentación del desarrollador, la versión de prueba permite ver las secuencias de introducción, recorrer los menús y competir tanto en Windows como en Linux. También ofrece ajustes para los controles y la calidad de imagen.

La tabla de rendimiento publicada recoge 60 fotogramas por segundo con una tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX a resolución interna 4K. Con una RTX 3060 a 1080p, la cifra es de aproximadamente 48 FPS. Esta medida indica cuántas imágenes se muestran por segundo y ayuda a describir la fluidez del movimiento.

Estas cifras corresponden a mediciones publicadas en el repositorio, no verificadas mediante una evaluación independiente, y no garantizan los mismos resultados en otros computadores.

Persisten fallos en las sombras, interrupciones de audio durante los videos y errores al seleccionar personajes o vehículos. Los reportes públicos también describen bloqueos con tarjetas AMD y NVIDIA. El juego en línea todavía no está disponible.

La instalación requiere una copia propia y un equipo compatible

Para ejecutarlo es necesario disponer de una copia propia extraída de Nintendo Switch 2. Se admiten las versiones 1.0.0 y 1.8.0. La descarga del programa no incluye el videojuego ni los archivos originales de Nintendo, y su preparación exige conocimientos técnicos.

Entre los requisitos figuran aproximadamente 30 GB de espacio libre y una tarjeta gráfica compatible con Vulkan 1.3, la tecnología que utiliza para mostrar las imágenes. También se necesita un procesador compatible y se recomiendan 16 GB de memoria RAM para ejecutar el programa.

Esta adaptación no cuenta con respaldo oficial de Nintendo. Su código se distribuye bajo licencia MIT, que permite consultarlo y modificarlo, pero no concede derechos sobre el contenido protegido del título.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)