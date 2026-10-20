Si el cloud gaming se siente con retraso, la primera sospecha suele caer sobre el servicio. Pero la mayoría de las veces el problema está en el tramo entre tu router y el centro de datos: ping alto, jitter dispar o paquetes que se pierden por el camino. La buena noticia es que se puede diagnosticar con números en unos diez minutos, antes de cambiar de plan, de plataforma o de router.

Esta guía usa como referencia los requisitos que NVIDIA publica para GeForce NOW, que son los más explícitos de la industria, y el método sirve igual para Xbox Cloud Gaming, Boosteroid o el servicio que uses.

Las cuatro cifras que importan

NVIDIA resume su prueba de red en cuatro métricas, y son las mismas que debes mirar en cualquier plataforma:

Ping: el tiempo de ida y vuelta entre tu equipo y el centro de datos. GeForce NOW exige menos de 80 ms; por debajo de 40 ms la experiencia es cómoda y por debajo de 20 ms, excelente.

el tiempo de ida y vuelta entre tu equipo y el centro de datos. GeForce NOW exige menos de 80 ms; por debajo de 40 ms la experiencia es cómoda y por debajo de 20 ms, excelente. Jitter: la variación del ping entre paquetes. Un promedio bajo no sirve de mucho si cada paquete llega a un ritmo distinto; arriba de 20 ms de jitter se sienten tirones.

la variación del ping entre paquetes. Un promedio bajo no sirve de mucho si cada paquete llega a un ritmo distinto; arriba de 20 ms de jitter se sienten tirones. Pérdida de paquetes: el porcentaje que no llega. Para jugar en la nube debe ser 0%; incluso 1-2% se nota en imagen y controles.

el porcentaje que no llega. Para jugar en la nube debe ser 0%; incluso 1-2% se nota en imagen y controles. Ancho de banda: los Mbps que el servicio logra sostener. La tabla de NVIDIA pide 15 Mbps para HD a 60 FPS, 25 para FHD, 35 para QHD a 120 FPS y 45 para 4K a 120 FPS.

¿Cómo medirlo bien?

Empieza por la herramienta del propio servicio. En la app de GeForce NOW para PC o Mac: menú, Settings, y con Server Location en Auto pulsa TEST NETWORK; al terminar muestra las cuatro métricas y avisa si detecta una red de 2,4 GHz o una VPN activa. En Xbox, la app y la consola tienen estadísticas de red con latencia y pérdida.

¿Y un speedtest genérico? NVIDIA lo advierte en su documentación: servicios como Speedtest.net miden contra un servidor cualquiera, no contra el centro de datos del juego, así que un resultado bonito ahí no garantiza nada. Sirve como primera aproximación del ancho de banda, no como diagnóstico de latencia.

Repite la prueba en cada condición que uses: con cable Ethernet, con Wi-Fi de 5 GHz y con la de 2,4 GHz; y si puedes, en dos horarios distintos (las redes se congestionan en la noche). Apaga la VPN antes de medir: obliga al servicio a asignarte un centro de datos más lejano.

La prueba, con números de ejemplo

Para mostrar cómo se interpreta una medición armamos tres escenarios con datos ficticios y les aplicamos el mismo análisis: promedio y pico de ping, jitter como variación media entre pings consecutivos y porcentaje de pérdida. No es una medición de una red real; es la plantilla para que compares con tus propios resultados.

Escenario (ficticio) Ping prom/máx Jitter Pérdida Veredicto Wi-Fi 2,4 GHz 85,5 / 110 ms 24,6 ms 3,0% No apto: picos sobre 80 ms Wi-Fi 5 GHz 36,9 / 45 ms 6,3 ms 0% Apto Ethernet 22,7 / 24 ms 1,2 ms 0% Apto, ideal

La lectura es la que importa: el caso de 2,4 GHz no falla solo por el promedio, sino por los picos de 110 ms, el jitter de 24,6 ms y el 3% de pérdida; cualquiera de esas tres razones basta para sentir retraso. Con 38,2 Mbps medidos en el escenario bueno, la tabla de NVIDIA permitiría hasta QHD a 120 FPS (que pide 35), pero no 4K. El código de esta clasificación, con los datos de ejemplo, está disponible para quien quiera correrlo en Python con sus propias cifras: basta reemplazar la lista de pings por las mediciones de la app.

Si los números fallan, qué tocar primero

El orden de los arreglos va de lo gratis a lo caro. Primero, acércate al cable: pasar de Wi-Fi a Ethernet suele bajar el ping y casi elimina el jitter, como se ve en la tabla. Segundo, si no hay cable posible, usa la banda de 5 GHz y revisa la ubicación del router; en Enter ya publicamos la prueba para decidir la ubicación del router con números, y aplica igual aquí. Tercero, apaga la VPN y deja la región del servidor en automático. Cuarto, descarta que otro equipo de la casa esté consumiendo el ancho de banda mientras juegas.

Si con cable y 5 GHz el ping sigue por encima de 80 ms, el cuello de botella ya no está en tu casa: está en la ruta de tu proveedor hacia el centro de datos más cercano. Ahí toca probar en otro horario, hablar con el ISP o aceptar que en tu zona ese servicio específico rendirá menos.

Y si tu conexión sale bien parada, el siguiente paso es elegir plataforma: en Enter comparamos los servicios de cloud gaming para PC y TV, con precios y requisitos.

Fuentes: NVIDIA, System Requirements for GeForce NOW Cloud Gaming; NVIDIA, How do I test my network for GeForce NOW.