El lugar donde queda el router después de la instalación decide buena parte de la cobertura de una casa, y casi nunca lo escoge quien la habita: lo define dónde el proveedor dejó el cable. Para medir cuánto pesa esa decisión ejecutamos un modelo sencillo de un apartamento ficticio con valores de laboratorio del NIST. En la habitación más alejada, mover el router de la esquina al centro redujo la pérdida estimada hasta 24 dB, lo que equivale a multiplicar por más de 200 la potencia de la señal recibida.

No es una medición hecha en una vivienda real ni una promesa de resultado. Es una estimación reproducible que muestra el orden de magnitud del problema antes de mover muebles, comprar otro equipo o pagar un plan más rápido.

La prueba: esquina contra centro en un apartamento ficticio

El ejercicio plantea un apartamento de un piso de 12 por 8 metros con paredes interiores de ladrillo y una división de drywall. Compara dos puestos para el mismo router: la esquina junto a la entrada, donde suele dejarlo la instalación, y un punto central sobre un mueble. Se miden cuatro puntos de uso: sala, cocina, habitación principal y oficina.

El cálculo suma dos componentes. La pérdida por distancia en espacio abierto, con la fórmula estándar de propagación, y la pérdida de cada pared que cruza la línea recta entre el router y el punto, con los valores que el NIST midió para esos materiales a 2.437 GHz y 5 GHz. Un script corto de Python ejecutado localmente hace las cuentas; las suposiciones son deliberadamente simples: línea recta, sin muebles, sin redes vecinas y sin interferencia.

Punto Banda Esquina (dB de pérdida) Centro (dB) Mejora Sala 2.4 GHz 55.3 59.8 -4.6 dB Sala 5 GHz 61.5 75.1 -13.6 dB Cocina 2.4 GHz 61.1 46.5 +14.7 dB Cocina 5 GHz 76.4 52.7 +23.7 dB Habitación 2.4 GHz 72.2 60.8 +11.4 dB Habitación 5 GHz 96.5 76.0 +20.4 dB Oficina 2.4 GHz 74.5 62.5 +12.0 dB Oficina 5 GHz 98.8 77.7 +21.0 dB

Cada 10 dB menos de pérdida representan unas diez veces más potencia recibida, y cada 3 dB cerca del doble. Con la potencia de transmisión típica de un router doméstico, la oficina pasaría en 5 GHz de unos -79 dBm, una conexión al límite de lo usable, a unos -58 dBm, suficientes para videollamadas sin sustos.

El resultado tiene una cara incómoda: la sala, pegada a la esquina original, sale perdiendo cuando el router se aleja. Reubicar no crea señal de la nada; la reparte. En este plano el intercambio conviene, porque el punto que empeora ya tenía señal de sobra y los que mejoran eran los que fallaban, pero en una casa donde el televisor principal queda junto a la entrada la decisión puede ser otra.

Las paredes mandan más que la distancia

Los números del NIST explican por qué. Una pared de ladrillo cuesta unos 6 dB en 2.4 GHz y 15 dB en 5 GHz; una de concreto de 102 milímetros, 15 y 22 dB; una división de drywall, apenas 1 dB. Dos paredes de ladrillo en banda de 5 GHz restan unos 30 dB, mil veces menos potencia, y eso antes de contar la distancia.

Aquí hay una diferencia regional que poca guía menciona. En buena parte de América Latina las casas son de mampostería, ladrillo o bloque de concreto, no de drywall como en el hogar estadounidense típico de las guías en inglés. El mismo router en la misma esquina castiga mucho más una casa latinoamericana, y por eso la ubicación pesa más que lo que sugieren los consejos importados.

La banda también cambia el trato. La señal de 5 GHz es más rápida pero pierde mucho más al cruzar materiales, como muestran las dos columnas de la tabla. La de 2.4 GHz llega más lejos con menos velocidad. Ofcom añade otros enemigos domésticos: el agua, el metal y el vidrio bloquean la señal, así que radiadores, peceras y espejos grandes no son buenos vecinos del router.

Las reglas que sí cambian el resultado

El router emite en todas las direcciones, así que una esquina desperdicia la mitad de la cobertura hacia afuera de la casa. Por eso Ofcom recomienda una posición central y elevada, por ejemplo una repisa, en vez del piso: la señal que se va al suelo o a la calle no le sirve a nadie.

Si el equipo tiene más de una antena, conviene apuntarlas en direcciones distintas, una vertical y otra horizontal, para cubrir aparatos orientados de cualquier manera. Y se recomienda alejarlo de otros aparatos eléctricos que interfieren, como hornos microondas y monitores de bebé. Ninguna de estas reglas cuesta dinero, y el modelo muestra por qué la primera, la posición central, es la que más mueve la aguja.

Cómo repetir la prueba en su casa

El modelo da la teoría; su casa da los números. El procedimiento toma unos veinte minutos. Primero, con el router en su lugar actual, mida la velocidad o la intensidad de señal en cada habitación, anotando la banda utilizada y la hora. Luego reubíquelo: centro de la vivienda, alto y despejado. Por último repita las mediciones a la misma hora y compare habitación por habitación.

La interpretación es directa. Si las habitaciones lejanas mejoran pero siguen flojas, el siguiente paso es un repetidor, una red mesh o un cable hasta el punto crítico, no un plan más caro. Si la señal falla incluso al lado del router, el problema no es la ubicación: conviene el diagnóstico entre Wi-Fi, router y proveedor que ya explicamos en Enter.

En una casa de mampostería, la primera mejora de la red no se compra: se reubica. Y la prueba para confirmarlo cabe en una tarde.

Fuentes: Ofcom, Improving your wifi experience; NIST, Electromagnetic Signal Attenuation in Construction Materials (NISTIR 6055).