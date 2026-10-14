Una videollamada se corta, una descarga tarda y el televisor pierde calidad. Antes de pagar un plan más caro o reemplazar el router, conviene separar tres posibles problemas: la conexión que llega a la casa, la red Wi-Fi y el equipo que se está usando. Una comparación por cable y por Wi-Fi ayuda a ordenar el diagnóstico, aunque no demuestra por sí sola quién tiene la culpa.

Esta guía propone un procedimiento basado en documentación de soporte de Google Fiber y NETGEAR. No presenta mediciones realizadas en una vivienda ni promete una velocidad concreta. Sirve para reunir evidencia antes de cambiar equipos o pedir ayuda al proveedor.

Prepare una comparación que tenga sentido

Anote el plan contratado y el síntoma: qué aplicación falla, a qué hora y en qué habitación. Si el contrato distingue descarga y subida, guarde ambas cifras. También revise si el problema afecta a todos los servicios o solo a una página: la conexión con ese sitio puede ser el cuello de botella, aunque la red de casa funcione.

Use una computadora y un mismo servicio de prueba de velocidad. Cierre descargas y sincronizaciones que puedan esperar, y evite comparar una medición con la casa desocupada contra otra mientras hay varias transmisiones de video. Mantenga el mismo servidor de prueba si la herramienta permite elegirlo.

Registre fecha, hora, descarga, subida y latencia cuando el test las muestre. No convierta un resultado aislado en una conclusión: repita la comparación en otro momento y conserve las condiciones. La latencia mide demora; los Mbps miden cantidad de datos por segundo. Un resultado alto en descarga no explica por sí solo una llamada que responde tarde.

Compare cable, Wi-Fi cercano y la habitación problemática

Conecte la computadora a un puerto LAN del router con Ethernet. Si necesita un adaptador, compruebe que su capacidad y la del puerto no limiten la prueba frente al plan. Desactive el Wi-Fi de esa computadora durante la medición para asegurarse de usar el cable. No desconecte la fibra ni cambie la configuración del equipo del proveedor.

Después, retire el cable, active el Wi-Fi y repita el test cerca del router. Por último, mida desde la habitación donde ocurre el problema. Es una comparación de la conexión a internet a través de distintos caminos dentro de la casa, no una medición pura de la velocidad máxima del Wi-Fi.

El cable funciona bien, pero el Wi-Fi cercano no: investigue la conexión inalámbrica y el adaptador de la computadora. NETGEAR señala la interferencia y las diferencias de estándar entre equipo y router como posibles causas. No implica automáticamente que el router esté averiado.

investigue la conexión inalámbrica y el adaptador de la computadora. NETGEAR señala la interferencia y las diferencias de estándar entre equipo y router como posibles causas. No implica automáticamente que el router esté averiado. El Wi-Fi cercano funciona, pero empeora al alejarse: el patrón apunta a cobertura o interferencia. La ubicación y los obstáculos merecen revisión antes de comprar más velocidad.

el patrón apunta a cobertura o interferencia. La ubicación y los obstáculos merecen revisión antes de comprar más velocidad. Solo una computadora funciona mal: compare con otra computadora, si tiene una disponible. El navegador, las aplicaciones, el sistema y la interfaz de red también pueden limitar el resultado.

compare con otra computadora, si tiene una disponible. El navegador, las aplicaciones, el sistema y la interfaz de red también pueden limitar el resultado. Cable y Wi-Fi funcionan mal en varios equipos: quedan por revisar el router, el cableado, la conexión de entrada y el proveedor. El test no distingue esos componentes por sí solo.

Si usa una VPN, anótelo: su servidor también puede limitar la velocidad. En una computadora de trabajo, no desactive protecciones obligatorias para obtener un resultado mejor. Comparta esa condición con soporte.

¿Cuándo reiniciar y qué llevar al proveedor?

Consulte primero si el proveedor informa una interrupción. Si no la hay, siga sus instrucciones para reiniciar el módem y el router. Reiniciar no es restaurar de fábrica: esta última acción puede borrar una configuración que usted no sabe recuperar. Las actualizaciones de firmware deben seguir el manual del modelo o las indicaciones del operador.

NETGEAR propone una prueba directa al módem o gateway cuando existe un router separado. No es un paso universal: si su instalación es integrada o desconoce sus requisitos, pida al proveedor que indique cómo aislar ese tramo. Evite modificar conexiones y credenciales a ciegas.

Para abrir un caso de soporte, reúna horarios, resultados por cable y Wi-Fi, equipos afectados y cualquier cambio reciente. Explique el patrón, no solo que todo está lento. Las condiciones del plan y del país cambian, pero esa evidencia permite empezar la conversación con datos.

El avance de estándares como Wi-Fi 8 no elimina esta distinción. Un router nuevo no corrige necesariamente un problema del proveedor, de una aplicación o de la computadora. El diagnóstico viene antes de la compra.

Fuentes: Google Fiber Help, What affects Internet speeds; NETGEAR Support, How do I troubleshoot slow Internet connections when I’m connected to my NETGEAR router?