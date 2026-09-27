Wi-Fi 8 empieza a llegar a las casas: qué cambia frente a Wi-Fi 7

La próxima generación de conexiones inalámbricas empieza a acercarse a los hogares, pero el cambio no consiste simplemente en ofrecer más velocidad. Con Wi-Fi 8, las mejoras apuntan a situaciones conocidas como la pérdida de señal al alejarse del router, las interferencias y una menor estabilidad cuando numerosos dispositivos comparten la red.

Los primeros routers preparados para esta tecnología ya fueron anunciados y su llegada será gradual. Durante los próximos años convivirán con Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 y versiones anteriores presentes en celulares, computadores, televisores y otros aparatos conectados. Estrenar el nuevo estándar tampoco significará que todo lo instalado en casa quede obsoleto.

Wi-Fi 8 cambia el objetivo frente a Wi-Fi 7

Antes, Wi-Fi 7 aumentó la cantidad de datos que una red inalámbrica puede manejar y las velocidades posibles bajo determinadas condiciones. Su sucesor toma otra dirección. En lugar de concentrarse en elevar esas cifras, busca responder mejor cuando aparecen obstáculos, interferencias o varios dispositivos necesitan acceder a Internet simultáneamente.

Entre los objetivos de la nueva tecnología figuran mejoras en estabilidad, tiempos de respuesta y reducción de datos perdidos durante la transmisión. Esto no significa que todas las casas obtendrán los mismos resultados. La distancia, las paredes, la congestión y las características de los aparatos conectados también afectan el funcionamiento de una red inalámbrica.

Las zonas con señal débil podrían beneficiarse de una conexión más estable

Una habitación alejada, otro piso o varias paredes pueden deteriorar la comunicación entre el router y un celular. Wi-Fi 8 busca mantener conexiones más confiables en condiciones menos favorables, aunque no elimina las limitaciones físicas provocadas por la distancia, los obstáculos o la ubicación del equipo.

Otro escenario aparece en edificios, conjuntos residenciales y zonas densamente pobladas. Allí coinciden numerosas redes que pueden interferirse entre sí. La nueva tecnología contempla cambios para funcionar mejor en esas condiciones, en lugar de limitar sus avances a aumentar la cantidad máxima de datos que puede transmitir.

Las viviendas que utilizan varios puntos para ampliar la cobertura también forman parte de este cambio. La intención es mejorar la coordinación entre ellos cuando un celular o computador se desplaza de una habitación a otra, reduciendo problemas al pasar de una zona cubierta por un equipo a la siguiente.

No todas las instalaciones percibirán esas diferencias con la misma intensidad. Cuando existe buena cobertura, pocas interferencias y capacidad suficiente para los aparatos conectados, el margen de mejora es menor. Las novedades cobran más importancia donde actualmente aparecen zonas débiles, interrupciones o dificultades para mantener un servicio uniforme.

Tener Wi-Fi 7 no significa que haya que cambiar el router

La llegada de Wi-Fi 8 no vuelve incompatibles los dispositivos actuales. Celulares, computadores y televisores preparados para versiones anteriores podrán seguir conectándose a un router nuevo, aunque funcionarán según las capacidades admitidas por su propio hardware.

En sentido contrario ocurre algo similar. Un futuro celular compatible con el estándar más reciente podrá utilizar una red anterior, pero no accederá a todas las novedades. Para aprovecharlas será necesario que tanto el dispositivo como el equipo encargado de distribuir Internet cuenten con el hardware correspondiente.

Durante varios años será normal encontrar distintas generaciones dentro de una misma vivienda. La aparición de otra versión no obliga a renovar simultáneamente todos los aparatos ni convierte automáticamente en obsoleto lo que ya está instalado.

Un router Wi-Fi 7 que mantiene buena cobertura y responde correctamente a los dispositivos conectados puede continuar cumpliendo su función. La siguiente evolución dirige mayor atención a conservar el rendimiento cuando las condiciones son menos favorables.

Zonas donde la cobertura cae, interrupciones frecuentes o dificultades para alcanzar determinados espacios son factores que pueden hacer más relevantes las nuevas características. Si esos problemas no existen, la llegada de Wi-Fi 8 por sí sola no exige reemplazar un router que continúa funcionando correctamente.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)