Prendas que se diseñan en 3D, IA y telas hechas con residuos: esto encontramos en Nextech

Una prenda puede comenzar en una pantalla antes de llegar a una mesa de corte. También puede imprimirse bajo demanda, incorporar información sobre su cadena de producción o incluso utilizar materiales desarrollados a partir de residuos agroindustriales.

ENTER recorrió la primera edición de Nextech by Colombiatex y encontró soluciones tecnológicas que ya están modificando distintas etapas de la industria de la moda, desde el diseño y la producción hasta la trazabilidad, la personalización y el desarrollo de nuevos materiales.

La nueva plataforma de Inexmoda comenzó este 22 de septiembre en Plaza Mayor Medellín y reúne cerca de 100 expositores. La feria concentra propuestas de inteligencia artificial, automatización, maquinaria, software, analítica de datos, logística, trazabilidad y comercio digital aplicadas al Sistema Moda.

Durante el recorrido encontramos tecnologías de empresas como Browzwear y Epson, además de herramientas desarrolladas por Inexmoda y proyectos de investigación que buscan llevar nuevos materiales al sector. Son propuestas diferentes, pero tienen un punto en común: buscan resolver necesidades que aparecen en distintas etapas de una industria que está cambiando la manera de diseñar, producir y vender sus productos.

Browzwear lleva el diseño de moda al entorno 3D

Uno de los desarrollos que encontramos fue Browzwear, una compañía especializada en tecnología 3D para la industria de la moda.

Su propuesta permite trasladar buena parte del proceso de creación de una prenda a un entorno digital. Una marca puede trabajar el concepto, construir el modelo de la prenda, revisar su ajuste y hacer modificaciones antes de fabricar una muestra física.

La herramienta permite trabajar con modelos digitales y generar información técnica para continuar con el proceso de producción. Esto cambia una parte del proceso tradicional, porque algunas decisiones pueden tomarse antes de fabricar físicamente la prenda.

Durante la demostración que vimos en Nextech también conocimos otras posibilidades. Los modelos digitales pueden utilizarse para generar imágenes y animaciones destinadas a catálogos y redes sociales, además de desarrollar experiencias de realidad aumentada y vestidores virtuales.

Para una marca, esto significa poder revisar un diseño, detectar modificaciones necesarias y volver sobre el modelo digital antes de avanzar hacia la fabricación. La tecnología también permite presentar una colección sin depender exclusivamente de fotografías de prendas físicas.

Epson apuesta por la impresión bajo demanda

Otro de los puntos del recorrido fue el espacio de Epson, donde encontramos soluciones de impresión dirigidas tanto a emprendedores como a empresas con mayores volúmenes de producción.

Diego Picquín, director regional de Epson Argentina para las soluciones industriales, explicó que el portafolio incluye tecnologías de sublimación, impresión directa sobre prendas y DTF, una alternativa utilizada para transferir diseños sobre diferentes superficies textiles.

La compañía mostró soluciones para diferentes niveles de producción. Entre ellas está la Epson F170, un equipo de sublimación en formato A4 dirigido a quienes están comenzando, mientras que la F570 permite trabajar con un formato mayor para incrementar la capacidad de producción.

La propuesta también alcanza a empresas que necesitan fabricar productos personalizados o realizar tirajes más cortos. En lugar de producir grandes cantidades de un diseño sin conocer su respuesta, la impresión digital permite probar propuestas y producir bajo demanda.

Picquín explicó que este modelo puede ayudar a reducir desperdicios, ya que las marcas tienen la posibilidad de realizar pruebas o producciones más pequeñas antes de fabricar grandes cantidades.

Epson también presentó durante Nextech su programa Full Club para determinados equipos de sublimación, con condiciones comerciales específicas para sus clientes, como períodos de garantía y descuentos en tinta.

IA para anticipar tendencias

La tecnología también aparece antes de que una prenda llegue a producción. En el espacio Future is Now, de Inexmoda, encontramos herramientas que buscan ayudar a las marcas a tomar decisiones sobre sus próximas colecciones.

La plataforma reúne información sobre tendencias y consumidores y ofrece pronósticos para diferentes segmentos, entre ellos femenino, masculino, infantil, hogar y decoración, cosmética y belleza, juvenil, íntimo, vestidos de baño y deportivo.

Dentro de esta propuesta está Muse, un asistente de inteligencia artificial que permite editar imágenes, crear nuevas propuestas y personalizar diseños a partir de las referencias disponibles en la plataforma.

También permite trabajar con cartas de color y utilizar información de las tendencias para apoyar el proceso creativo. La herramienta busca reducir parte del trabajo que implica consultar referencias y organizar información antes de desarrollar una colección.

En el mismo espacio encontramos el pasaporte digital, una solución enfocada en la trazabilidad de los productos.

La herramienta permite organizar información de la cadena de abastecimiento, incluyendo datos sobre proveedores de materias primas y procesos de manufactura. También busca ofrecer información al consumidor sobre el ciclo de vida de una prenda y sobre alternativas para prolongar su uso o disponer de ella de manera responsable.

Este tipo de soluciones adquiere importancia a medida que las empresas que venden en mercados internacionales enfrentan nuevas exigencias relacionadas con la información y trazabilidad de sus productos.

Residuos de frutas y vegetales convertidos en materiales

La tecnología que encontramos en Nextech también llegó desde la investigación universitaria.

Paola Zapata, docente del programa de Química Farmacéutica de la Universidad CES e investigadora principal de un proyecto de valorización de residuos, presentó una iniciativa que busca transformar residuos agroindustriales en productos de base biológica.

Entre las materias primas utilizadas están residuos de piña, naranja, cáscara de limón, zanahoria y remolacha. El objetivo es aprovechar esta biomasa para desarrollar nuevas telas y biopelículas, además de investigar aplicaciones para otras industrias.

El proyecto también contempla el desarrollo de antioxidantes para la industria cosmética y apósitos para dispositivos médicos. Para avanzar en estos procesos participan varias universidades y empresas con capacidades complementarias.

Entre las compañías mencionadas durante la presentación están IMAT, vinculada al desarrollo de maquinaria, laminadoras y procesos de separación y producción, además de Colilados y Cristal Yess.

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Aquí la innovación toma otra dirección. El reto no está únicamente en producir más rápido, sino en encontrar nuevas materias primas y aprovechar residuos que pueden convertirse en insumos para otros productos.

El recorrido por Nextech muestra que la transformación tecnológica de la moda ocurre en diferentes puntos de la cadena. Una prenda puede comenzar como un modelo 3D, pasar por procesos de impresión digital, apoyarse en inteligencia artificial para definir una colección y terminar incorporando información sobre su trazabilidad.

Al mismo tiempo, desde los laboratorios se investigan materiales que podrían modificar la manera en que se fabrican algunos productos.

La primera edición de Nextech continuará hasta el 24 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, donde empresas tecnológicas, investigadores y actores del Sistema Moda seguirán presentando soluciones dirigidas a los retos de la industria.