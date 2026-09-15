¿Para qué sirve la IA en un televisor? Esto es lo que realmente está haciendo en las nuevas pantallas

La inteligencia artificial ya no está solamente en el celular o en el computador. También está entrando en la sala de la casa y, en los televisores que están llegando al mercado colombiano, empieza a tener funciones que van mucho más allá de pedirle al equipo que cambie de canal.

Samsung acaba de ampliar en Colombia una de las apuestas más visibles en este terreno. Vision AI Companion permite hablar con el televisor mediante preguntas formuladas de manera natural y recibir respuestas relacionadas con lo que se está viendo. La función combina tecnologías de Samsung, entre ellas Bixby y Gemini, para interpretar las consultas y entregar información contextual.

Es decir, el televisor comienza a dejar de ser una pantalla que simplemente recibe una señal. La idea es que pueda entender qué está pasando frente al usuario y responder de acuerdo con esa situación.

Pero esa es solo una parte de lo que las marcas están haciendo con la IA.

La IA también trabaja cuando nadie le habla

En los televisores de 2026 hay una función de inteligencia artificial que puede pasar completamente desapercibida. No aparece como un asistente ni requiere que el usuario diga una palabra. Está dentro del procesamiento de imagen.

Samsung, por ejemplo, utiliza Vision AI para analizar el contenido que se reproduce y ajustar en tiempo real aspectos de la imagen, el sonido y el movimiento. La compañía está llevando esta tecnología a diferentes gamas de sus televisores de 2026.

LG tiene una propuesta parecida, aunque con su propio desarrollo. Sus nuevos televisores OLED incorporan procesadores Alpha con funciones de IA que analizan las escenas para mejorar la nitidez, el color, el contraste y el sonido. En el OLED evo G6, por ejemplo, el Alpha 11 AI Processor Gen3 utiliza un sistema de doble motor de IA y también incorpora escalado hasta una calidad similar a 4K.

Esto tiene una utilidad bastante más práctica de lo que puede parecer en una ficha técnica.

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Una buena parte del contenido que llega a un televisor no está producido originalmente en 4K. Puede ser una transmisión de televisión, una película antigua, una grabación de baja resolución o un video comprimido. El procesador analiza esa señal y calcula cómo debería verse en una pantalla con millones de píxeles.

No recupera mágicamente la información que nunca existió en la grabación. Lo que hace es utilizar algoritmos para reconstruir detalles y reducir algunas imperfecciones de la imagen. Por eso LG aclara que los resultados dependen de la resolución original del contenido.

TCL está utilizando una estrategia similar. Su procesador AiPQ analiza cada escena en tiempo real y ajusta parámetros como contraste, color, claridad y movimiento. En Colombia, el A400 Pro NXTVISION, presentado este año, combina este procesamiento con un panel QD-Mini LED, 144 Hz y una pantalla mate.

Aquí aparece una diferencia importante entre las marcas. La palabra IA puede estar en la caja de televisores muy diferentes entre sí, pero no necesariamente significa lo mismo.

En un modelo puede utilizarse principalmente para mejorar una imagen de baja resolución. En otro puede intervenir en el sonido. En los equipos más recientes también puede servir para reconocer el contenido, personalizar recomendaciones o permitir una conversación con el usuario.

¿Y qué pasa con el sonido?

La IA tampoco se está quedando en la imagen.

LG, por ejemplo, utiliza AI Sound Pro para analizar el audio y generar una mezcla que busca hacer más comprensibles las voces y adaptar el sonido al contenido. Samsung también plantea Vision AI como un sistema capaz de modificar imagen y sonido de acuerdo con lo que ocurre en pantalla.

Esto puede tener más importancia en una película o una serie que una función llamativa del asistente. Si el televisor detecta que está reproduciendo una escena con diálogos y ajusta el procesamiento para que las voces destaquen, la IA está resolviendo un problema cotidiano sin que el usuario tenga que abrir un menú.

Y hay otro cambio que empieza a ser más interesante: el televisor está aprendiendo a interpretar el contexto.

Samsung ya permite preguntar por lo que aparece en pantalla mediante Vision AI Companion. LG, por su parte, está incorporando herramientas como AI Search, AI Concierge y AI Chatbot en su ecosistema de televisores con el nuevo AI Magic Remote.

Eso significa que la competencia entre fabricantes ya no está solamente en quién ofrece más brillo, más pulgadas o una mejor tecnología de panel. También está en quién consigue que el televisor resulte más fácil de usar.

Entonces, ¿vale la pena pagar más por un televisor con IA?

No necesariamente.

Que un televisor tenga IA no significa que automáticamente vaya a mostrar una imagen mejor que cualquier modelo sin esa etiqueta. La calidad del panel, el nivel de brillo, el contraste, el sistema de retroiluminación, la frecuencia de actualización y el procesamiento siguen siendo determinantes.

La diferencia está en que los fabricantes están utilizando la IA como una capa adicional de procesamiento y de interacción.

Por eso, al comparar televisores en 2026, la pregunta ya no debería ser simplemente si tiene inteligencia artificial. Conviene mirar qué hace esa IA, qué funciones están disponibles en Colombia y cuáles realmente se van a utilizar.

Porque una cosa es comprar un televisor que dice tener IA y otra muy distinta es tener una pantalla que realmente utilice esa tecnología para mejorar lo que vemos, lo que escuchamos y la manera en que interactuamos con ella.

Imagen: TLC