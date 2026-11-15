Primer computador biológico utilizando neuronas humanas, no es ficción

Un video viral dice que Singapur está construyendo centros de datos con computadores que funcionan con células cerebrales humanas. La noticia es real, pero con matices: lo que existe hoy es un prototipo de 20 equipos, no una red de centros de datos, y lo que lo mueve son neuronas cultivadas en laboratorio, no tejido cerebral de una persona.

El prototipo está en el Centro de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional de Singapur (NUS). Lo desarrollan la facultad de medicina de esa universidad, la empresa australiana Cortical Labs y DayOne, un operador de centros de datos con sede en Singapur. Según The Straits Times, entró en funcionamiento el 16 de julio, y el diario lo visitó el 7 de agosto. Data Center Dynamics lo reportó el 18 de agosto.

Para quien piense en Matrix y otras películas de ciencia ficción en las que cerebros humanos quedaban conectados a una red de máquinas: eso es ficción. Ninguna de las fuentes que revisamos habla de conciencia ni de conexión a una red de cerebros. Lo que hay son neuronas cultivadas sobre un chip, en equipos del tamaño de un aparato de laboratorio, que reciben señales eléctricas y responden.

Qué hay dentro del prototipo

Son 20 unidades del CL1, el computador biológico de Cortical Labs, que la empresa lanzó en marzo de 2025 y se presentó como el primer computador comercial con neuronas humanas. “Primero” tiene aquí un alcance limitado: es el primer prototipo de este tipo en Singapur, y la misma empresa ya opera una instalación comercial en Melbourne. Cada unidad combina neuronas humanas con un chip de silicio con electrodos: el chip envía señales eléctricas a las neuronas y registra cómo responden. Según The Straits Times, cada CL1 tiene al menos 200.000 neuronas, que salen de células de sangre reprogramadas como células madre. Eso suma al menos cuatro millones en todo el equipo. En redes circulan cifras mayores, como 16 millones, que no aparecen en las fuentes que revisamos.

Las neuronas necesitan cuidados: técnicos les dan una mezcla de azúcar, micronutrientes y reguladores de pH cada tres días, y un sistema de soporte vital las mantiene vivas hasta seis meses, según Data Center Dynamics.

Lo que promete Cortical Labs, y lo que todavía no se ha medido

El argumento de la empresa es el consumo de energía. Su fundador, Hon Weng Chong, dijo a The Straits Times que cada CL1 gasta unos 30 vatios, menos que una calculadora de mano, frente a hasta 700 vatios de un chip Nvidia H100. Es una cifra de la empresa. The Next Web advierte que el anuncio no trae pruebas de rendimiento ni una comparación de trabajo por vatio, así que no se sabe aún si el ahorro compensa lo que el equipo es capaz de hacer.

El propio Chong reconoció que los chips de silicio siguen siendo mucho mejores para los cálculos rápidos y exactos que mueven a modelos como ChatGPT. Para el sistema biológico plantea usos donde hay pocos datos, como entrenar robots humanoides, y detección de anomalías en ciberseguridad.

La empresa ya opera una instalación comercial en Melbourne con 120 unidades CL1 y unos 20 clientes que pagan, según The Straits Times: 2.200 dólares al mes por unidad, frente a 4.300 dólares que cobran las grandes nubes por alquilar un chip de IA de gama alta. En Singapur, los socios hablan de ampliarlo hasta 1.000 unidades, sujeto a aprobaciones regulatorias y pruebas de eficiencia y seguridad, según DayOne.

ENTER.CO ya había contado cómo es el CL1, el primer computador comercial con neuronas humanas.

Fuentes: The Straits Times, Data Center Dynamics.