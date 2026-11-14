Fórmula de Excel con IA: tres chatbots gratis y una suma que no cuadró

Una fórmula de Excel es de las pocas cosas que se le pueden pedir a un chatbot y comprobar con números. Le hicimos la misma petición a ChatGPT, Gemini y Perplexity, en sus versiones gratuitas y sin iniciar sesión, el 14 de noviembre de 2026. ChatGPT y Perplexity dieron la fórmula correcta. Gemini ofreció dos y ninguna sumó bien en nuestra prueba.

La petición y la hoja de prueba

El mensaje fue este: “Tengo una hoja de Excel con las fechas en la columna A, el nombre del vendedor en la columna B y el valor de cada venta en la columna C, de la fila 2 a la 200. Dame una sola fórmula que sume las ventas de Marta hechas en noviembre de 2026”.

Para revisar las respuestas armamos una hoja con datos inventados: seis ventas de Marta y dos de Pedro. Una de Marta es del 31 de octubre y otra del 1 de diciembre, así que no deben entrar. Las cuatro restantes son de noviembre, y una de ellas, por $400.000, se registró el 30 de noviembre a las 3:30 p. m. La suma correcta es $800.000 ($200.000 + $150.000 + $50.000 + $400.000).

Dos fórmulas iguales y una que se queda corta

ChatGPT y Perplexity entregaron exactamente la misma fórmula: =SUMAR.SI.CONJUNTO(C2:C200;B2:B200;”Marta”;A2:A200;”>=”&FECHA(2026;11;1);A2:A200;”<“&FECHA(2026;12;1)). Suma las ventas de Marta desde el 1 de noviembre hasta antes del 1 de diciembre. En la hoja de prueba dio $800.000.

Gemini respondió con dos versiones, una para Excel en español y otra con coma como separador. La primera compara con las fechas escritas como “01/11/2026” y “30/11/2026”; la segunda usa el formato “2026-11-01” y “2026-11-30”. Ambas terminan con “menor o igual al 30 de noviembre”. Con esa condición, la venta del 30 a las 3:30 p. m. queda por fuera, porque para Excel esa fecha con hora es posterior a la medianoche del 30. La versión con formato ISO dio $400.000 en la prueba. La de formato día/mes/año dio cero, porque la hoja de prueba usaba el formato mes/día/año y no interpretó “30/11/2026” como fecha.

Gemini advierte por su cuenta que el formato de la fecha depende de la configuración regional y por eso recomienda la versión ISO. Lo que no menciona es el problema de las ventas con hora el último día del mes. Si la columna A solo trae fechas sin hora, esa diferencia no aparece.

Lo que no se puede concluir

Fue una sola tarea, un intento por herramienta y una hoja de ocho filas, así que no dice cuál IA es mejor en general. Las fórmulas se probaron en LibreOffice Calc, no en Excel: se escribieron con los nombres de función en inglés (SUMIFS en lugar de SUMAR.SI.CONJUNTO) y comas como separador, sin cambiar nada más. Los resultados de las fechas escritas como texto pueden variar según el programa y la configuración regional.

Antes de confiar en una fórmula de la IA, conviene probarla con un mes del que ya conozca el total. En el caso del examen de cinco modelos de IA en español que publicó ENTER.CO, la conclusión fue parecida: la respuesta se revisa, no se copia.

Fuentes: ChatGPT, Gemini, Perplexity.