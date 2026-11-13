¿Vale la pena pagar más por una cocina inteligente? Mabe responde qué ocurre con el software después de varios años

Comprar un horno que se conecta a internet puede parecer una buena inversión. Permite configurar funciones de cocción desde una aplicación y controlar determinadas preparaciones con mayor precisión. Pero hay una pregunta que pocas veces aparece al momento de elegirlo: ¿qué sucederá con esa tecnología dentro de diez años?

La inquietud cobra importancia cuando se trata de electrodomésticos de alta gama, cuyos compradores esperan utilizarlos durante muchos años. A diferencia de un teléfono, que puede reemplazarse con relativa facilidad, renovar una cocina implica obras, instalaciones y una inversión considerable.

ENTER.CO conversó con Luis Vaquero, gerente de Monogram y Café para Colombia, sobre la evolución tecnológica de estos equipos, su vida útil y las expectativas de los consumidores colombianos.

Durante la entrevista, el directivo aseguró que todavía reciben solicitudes de mantenimiento de electrodomésticos que llevan aproximadamente 15 años funcionando. Una cifra que plantea una diferencia interesante frente a otros dispositivos tecnológicos, donde los ciclos de renovación suelen ser mucho más cortos.

“Fácilmente podemos tener refacciones para 10 años o más”, afirmó Vaquero, quien señaló que la disponibilidad de repuestos forma parte de las prioridades de la compañía.

Sin embargo, cuando se le preguntó por las actualizaciones de software de los equipos conectados, no precisó durante cuánto tiempo estarán garantizadas.

La diferencia importa. Un electrodoméstico puede conservar sus componentes mecánicos en buenas condiciones, pero algunas de sus funciones digitales dependen de aplicaciones, conectividad y servicios que también necesitan mantenimiento.

Del horno tradicional a una cocina que se controla desde el celular

La incorporación de Wi-Fi es una de las características que Monogram y Café ofrecen en determinados hornos. Mediante una aplicación, el usuario puede acceder a funciones de cocción y configurar preparaciones, aunque las posibilidades dependen del modelo.

La tecnología también aparece en las cubiertas, diseñadas para ofrecer un control preciso de la temperatura, y en las campanas extractoras, cuya capacidad de ventilación responde a las necesidades de cocinas integradas con otros espacios del hogar.

Pero no todo gira alrededor del software.

Vaquero explicó que una parte importante de la demanda proviene de arquitectos y diseñadores que buscan electrodomésticos capaces de integrarse a sus proyectos sin alterar la estética de los espacios.

Mientras Monogram apuesta por acabados en acero y diseños minimalistas o de apariencia robusta, Café ofrece alternativas de personalización mediante diferentes colores y acabados.

Para mostrar estas diferencias, la compañía utiliza Prime Blend Store, un concepto comercial que acaba de cumplir seis años y que cuenta con espacios de experiencia en Bogotá y Medellín.

Allí, los compradores y profesionales del diseño pueden conocer los equipos, observar cómo se integran en una cocina y recibir orientación antes de adquirirlos.

La compañía reporta crecimientos comerciales de doble dígito en 2026 y espera mantenerlos durante el próximo año.

La entrevista deja una pregunta abierta para la industria: si una cocina está diseñada para durar más de una década, ¿durante cuánto tiempo debería mantenerse vigente la tecnología que incorpora?