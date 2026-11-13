¿Qué cambiará en la tecnología durante 2027? Las cinco tendencias que marcarán a las empresas

La inteligencia artificial suele asociarse con nuevos modelos, asistentes virtuales y herramientas capaces de automatizar tareas. Sin embargo, detrás de estas tecnologías existe una infraestructura que pocas veces ocupa los titulares: centros de datos, redes de conexión, sistemas de almacenamiento y plataformas que permiten procesar millones de operaciones.

Esa infraestructura tendrá un papel determinante en las decisiones de las empresas durante 2027. La expansión de la inteligencia artificial y el aumento del tráfico de información están obligando a las organizaciones a revisar si sus sistemas actuales pueden responder a una demanda cada vez mayor.

Equinix, compañía especializada en infraestructura digital, identifica cinco transformaciones que marcarán las inversiones tecnológicas de los próximos años. Sus proyecciones apuntan a un cambio en las prioridades empresariales: ya no bastará con incorporar nuevas herramientas, también será necesario contar con la capacidad para mantenerlas funcionando.

Colombia tiene motivos para prestar atención a esta evolución. Según cifras del Ministerio TIC, en el segundo trimestre de 2026 el país registró 49,6 millones de accesos a internet móvil, 10,78 millones de conexiones fijas y 10,7 millones de conexiones 5G. El crecimiento de la conectividad aumenta las necesidades de procesamiento, almacenamiento e intercambio de información.

La infraestructura detrás de la inteligencia artificial

Uno de los cambios previstos es que las empresas comenzarán a medir la inteligencia artificial por los resultados que produce. Después de varios años de pruebas y proyectos piloto, la prioridad será establecer cuánto contribuye esta tecnología a mejorar la productividad, reducir costos, aumentar ingresos o atender mejor a los clientes.

Según IDC, el 97 % de las organizaciones de América Latina planea incrementar sus inversiones en inteligencia artificial y el 92 % espera obtener retornos positivos. Estas expectativas presionan a las compañías para pasar de la experimentación a aplicaciones que puedan operar a mayor escala.

Pero implementar IA también exige capacidad tecnológica. Los modelos necesitan procesar grandes volúmenes de información y comunicarse con diferentes plataformas. Por eso, Equinix anticipa que la infraestructura digital tendrá un peso creciente en la competencia empresarial. IDC proyecta que, para 2027, las principales compañías de América Latina destinarán más del 25 % de su presupuesto central de TI a iniciativas relacionadas con inteligencia artificial.

Cinco transformaciones que marcarán las inversiones

La tercera tendencia tiene que ver con el llamado digital shoring. Este concepto amplía la lógica del nearshoring, que tradicionalmente considera la cercanía geográfica para trasladar operaciones. Ahora, las empresas también tendrán en cuenta la disponibilidad de centros de datos, servicios en la nube, conectividad internacional y ecosistemas tecnológicos antes de elegir dónde establecer sus operaciones.

Otro cambio estará relacionado con la velocidad de intercambio de información. El crecimiento de las aplicaciones conectadas, el internet de las cosas y la IA hará que la latencia y la proximidad entre usuarios, datos y aplicaciones tengan consecuencias directas en el funcionamiento de los negocios.

La GSMA estima que 5G representará una cuarta parte de las conexiones móviles de América Latina hacia finales de 2027. Esta expansión aumentará las posibilidades de desarrollar servicios que necesitan respuestas rápidas y transmisión constante de información.

La quinta transformación será la sostenibilidad. Los centros de datos requieren energía para mantener sus operaciones y responder a las crecientes cargas de trabajo. El desarrollo de la inteligencia artificial incrementará esa demanda, por lo que la eficiencia energética y el acceso a fuentes renovables tendrán mayor importancia en las decisiones de inversión.

Para Eduardo Carvalho, presidente de Equinix para América Latina, la capacidad de conectar datos, aplicaciones, usuarios y ecosistemas digitales será determinante para generar valor empresarial.

Las cinco tendencias muestran que la transformación digital no depende exclusivamente de los programas que utilizan las compañías. También está condicionada por las redes y los centros de datos que hacen posible su funcionamiento. En 2027, esa infraestructura dejará de ser un asunto reservado a los departamentos de tecnología y tendrá un lugar más visible en las decisiones de negocio.