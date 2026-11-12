Lenovo Smart Connect permite utilizar un celular desde el computador, compartir archivos sin cables y convertir una tablet en una segunda pantalla. En ENTER.CO probamos cómo funciona esta tecnología, qué ventajas ofrece y hasta qué punto facilita el trabajo diario.

Tener un computador, una tablet y un celular sobre el escritorio no significa necesariamente que trabajen juntos. Aunque cada dispositivo cumple una función diferente, pasar información de uno a otro puede convertirse en una tarea repetitiva. Una fotografía termina en el correo electrónico, un documento se envía por WhatsApp y una notificación obliga a interrumpir lo que estamos haciendo.

Lenovo propone resolver parte de estas situaciones con Smart Connect, una plataforma desarrollada junto con Motorola que permite integrar dispositivos compatibles, incluso cuando utilizan sistemas operativos diferentes.

En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de probar este ecosistema con un portátil Lenovo, una tablet Lenovo Idea Tab Pro y un Motorola Edge 60 Fusion. El objetivo fue conocer cómo funciona la conexión y, especialmente, qué podemos hacer cuando los tres equipos comienzan a trabajar de manera conjunta.

La experiencia comienza con Smart Connect, una aplicación que funciona como centro de control. Para configurar los dispositivos, instalamos la herramienta, iniciamos sesión y realizamos la vinculación mediante las opciones disponibles, incluido el escaneo de códigos QR.

Una vez reconocidos los equipos, el computador muestra un panel desde el cual podemos acceder a diferentes funciones. Lo interesante es que no necesitamos cambiar constantemente de dispositivo para realizar determinadas tareas.

Una de las herramientas que más llama la atención es Teléfono en PC. Durante la prueba conectamos el Motorola Edge 60 Fusion y conseguimos visualizar su pantalla directamente en el portátil. Desde allí podemos interactuar con aplicaciones, consultar información y manejar el celular utilizando el computador.

La plataforma ofrece la posibilidad de duplicar la pantalla del teléfono o utilizar una pantalla virtual adicional en los dispositivos compatibles. Esto resulta práctico cuando estamos trabajando en un documento y necesitamos consultar una aplicación móvil sin abandonar el escritorio.

La integración también incluye la transferencia inalámbrica de archivos, el portapapeles compartido y la posibilidad de utilizar una tablet como segunda pantalla del computador.

Por ejemplo, mientras redactamos un artículo en el portátil, podemos mantener documentos de consulta abiertos en la tablet. Si necesitamos una fotografía almacenada en el teléfono, Smart Connect permite trasladarla sin recurrir al correo electrónico.

Otra función interesante es utilizar la cámara de un dispositivo móvil como cámara web para videollamadas desde el computador, siempre que el modelo sea compatible.

¿Qué diferencia este ecosistema de otras alternativas? Apple cuenta con Continuidad para conectar sus dispositivos, mientras que Samsung ofrece herramientas de integración entre sus equipos Galaxy y Windows.

La propuesta de Lenovo se distingue por su relación con Motorola y por admitir determinados dispositivos de otras marcas. Sin embargo, no todas las funciones están disponibles en cualquier equipo.

Después de explorar sus herramientas, encontramos que el mayor atractivo de Smart Connect está en la continuidad del trabajo. No se trata simplemente de tener varios dispositivos conectados, sino de aprovechar sus capacidades sin repetir procesos.

¿Vale la pena? Para quienes utilizan diariamente un computador, una tablet y un celular, es una solución que puede ahorrar pasos y facilitar tareas habituales. Su utilidad dependerá de la compatibilidad de los equipos y de las funciones que realmente necesitemos.

La experiencia también demuestra que un ecosistema tecnológico tiene sentido cuando la conexión entre dispositivos resuelve necesidades cotidianas, y no únicamente cuando permite mostrar varias pantallas funcionando al mismo tiempo.

Imagen: ENTER.CO