Amazon está preparando un nuevo intento para llevar robots a los hogares. La compañía ha reunido un equipo especializado que trabaja en un dispositivo capaz de desplazarse por espacios habitados e interactuar con las familias. La iniciativa llega después de que Astro, su primera apuesta por esta categoría, tuviera una distribución limitada.

La información publicada el 8 de noviembre procede del análisis de ofertas de empleo de Amazon. Una de ellas describía un producto robótico completamente nuevo, diseñado para operar de manera autónoma en entornos domésticos cambiantes. El anuncio fue retirado posteriormente.

Las ofertas de empleo incluyen perfiles especializados en ingeniería, interacción y asistencia técnica. Entre las responsabilidades aparece la organización de reparaciones presenciales. Según perfiles de LinkedIn, Amazon también trasladó parte del personal que trabajaba en Astro e incorporó a un especialista en robótica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El antecedente más directo es Astro, el primer robot doméstico de Amazon, presentado en 2021. Incorporaba una pantalla, cámaras, Alexa y ruedas para recorrer la vivienda, reconocer rostros y funcionar como sistema móvil de vigilancia.

Nunca superó la fase de acceso por invitación y solo llegó a unos miles de clientes. Algunos propietarios han expresado preocupación por el futuro del robot y por su incompatibilidad con Alexa+, el asistente de inteligencia artificial de Amazon. La compañía asegura que mantiene el soporte. La versión empresarial, de 2023, fue retirada menos de un año después.

Amazon integra a Fauna Robotics en su división de robótica personal

En marzo de 2026, Amazon adquirió Fauna Robotics, una empresa especializada en robots humanoides. Su equipo pasó a formar parte de Personal Robotics Group, una división que también reúne a profesionales procedentes de Lab126, responsable de dispositivos como Kindle, Echo y Fire TV.

Fauna creó Sprout, un humanoide de aproximadamente un metro de altura que puede caminar, arrodillarse, gatear y sentarse. También incorpora sensores para detectar obstáculos y está dirigido principalmente a investigadores y desarrolladores.

Una de las ofertas incluye definir cómo sería convivir con robots de Fauna. Sin embargo, Amazon no ha confirmado que su próximo producto doméstico utilice el diseño de Sprout.

El problema es lograr que una máquina funcione fuera de un entorno controlado. Jeff Burnstein, presidente de la Asociación para el Avance de la Automatización, explicó que en las viviendas influyen los niños, las mascotas, las escaleras y la distinta organización de cada hogar.

Ken Washington, antiguo vicepresidente de robótica de consumo de Amazon, reveló que para Astro se contempló un brazo para recoger e inspeccionar objetos. Él propuso además un modelo bípedo, pero la dirección no lo respaldó.

El portavoz Brad Glasser señaló que la compra de Fauna responde al interés de Amazon por superar las dificultades de crear robots para uso personal. Añadió que lo aprendido con Astro se ha aprovechado en otros proyectos de robótica.

El nuevo dispositivo todavía no tiene un diseño público ni una fecha de lanzamiento anunciada. Tampoco se conocen las tareas que podrá realizar dentro de una vivienda, una información necesaria para establecer en qué se diferenciaría de Astro.

Imagen: Fauna Robotics