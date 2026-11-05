SpaceX y Qualcomm crearán una red 5G para Starlink Mobile

SpaceX quiere que las llamadas dejen de cortarse cuando alguien viaja por una carretera o cruza una zona donde hoy no hay señal. Para avanzar en ese objetivo, la empresa de Elon Musk firmó un acuerdo con Qualcomm con el que desarrollará la infraestructura terrestre de Starlink Mobile en Estados Unidos, diseñada para trabajar junto con sus satélites.

Según el anuncio oficial de Qualcomm, el acuerdo tendrá una duración de varios años y contempla instalar decenas de miles de estaciones base. SpaceX prevé comenzar el despliegue nacional en 2027 y avanzar por fases. Ninguna de las dos compañías ha comunicado cuándo empezará a operar comercialmente la nueva red móvil.

Starlink presenta el proyecto como la primera red satelital y terrestre totalmente integrada del país. Michael Nicolls, vicepresidente sénior de la división, asegura que el objetivo es evitar que las llamadas se interrumpan tanto en casa como durante los desplazamientos. La iniciativa busca ampliar la cobertura, aunque su alcance definitivo todavía no se ha demostrado.

Las nuevas antenas 5G funcionarán con Massive MIMO

Qualcomm suministrará dos plataformas de su familia Dragonwing para la infraestructura celular. QRU100 procesará las señales de las unidades de radio Massive MIMO, mientras que QDU100 se encargará de operaciones de comunicación que requieren baja latencia. Ambas están diseñadas para mejorar la eficiencia energética, al realizar más procesamiento por cada vatio de potencia eléctrica consumida.

Las unidades de radio utilizarán 64 canales de transmisión y 64 de recepción, una configuración conocida como 64T64R. Esta tecnología permite gestionar múltiples señales simultáneamente y aprovechar mejor las frecuencias disponibles. Su objetivo es aumentar la capacidad de conexión y gestionar un mayor volumen de tráfico, aunque el rendimiento dependerá de las condiciones de cada instalación.

La infraestructura también será multibanda, por lo que podrá trabajar con distintas bandas de frecuencia durante su despliegue progresivo. Este diseño permitirá desarrollar la red por etapas y adaptar sus capacidades. Qualcomm destaca que el procesamiento de bajo consumo energético busca mejorar la eficiencia operativa de las estaciones base distribuidas por Estados Unidos.

Actualmente, la conexión satelital para celulares de Starlink Mobile permite enviar mensajes, compartir ubicaciones y utilizar determinadas aplicaciones, como WhatsApp, en equipos y mercados compatibles. La nueva infraestructura terrestre formará parte del proyecto de conectividad integrada, aunque todavía no se ha explicado cómo funcionará la transición entre antenas convencionales y satélites.

Qualcomm presenta esta alianza como un paso comercial hacia futuras redes 6G con inteligencia artificial integrada. Esa tecnología corresponde a una etapa posterior. Por ahora, el acuerdo se concentra en construir la infraestructura terrestre 5G que permitirá desarrollar el proyecto nacional de Starlink Mobile, mediante una arquitectura diseñada para incorporar nuevas capacidades en los próximos años.

Imagen: Qualcomm