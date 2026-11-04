Google le puso una condición inédita a las escuelas de Estados Unidos: si bloquean por completo sus herramientas de inteligencia artificial, sus estudiantes se quedarán también sin acceso al buscador. El anuncio, hecho este martes, provocó una reacción política inmediata y obligó a la compañía a salir a aclarar su política el mismo día.

Todo empezó con una publicación en el blog oficial de Google, donde el vicepresidente de Educación, Chris Phillips, presentó Guided Learning, una función que convierte al buscador y a Google Classroom en una especie de tutor que guía a los estudiantes paso a paso en lugar de darles la respuesta directa. Junto al anuncio, Google informó que sus productos de IA, incluidos Gemini, Gemini Notebook y el buscador, estarán apagados por defecto en las cuentas escolares de primaria y secundaria hasta que cada institución decida activarlos.

Google dice que el buscador y la IA ya no se pueden separar

El problema está en la letra pequeña. Como reportó The New York Times, las escuelas que decidan rechazar la IA por completo perderán también el acceso a Google Search, porque el buscador ahora incluye funciones de IA integradas. “La búsqueda y la IA están profundamente integradas”, dijo Phillips al diario. En otras palabras: no hay versión del buscador escolar sin IA.

La respuesta política fue fulminante. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó a Google de “usar su poder de monopolio para forzar la IA en las escuelas públicas”. El senador Bernie Sanders lo calificó de “extorsión”, y la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, dijo que el episodio muestra “el peligro de permitir que un monopolista no regulado controle un servicio esencial”. Los senadores Richard Blumenthal y Josh Hawley ya habían abierto una investigación sobre el empuje de la IA de Google en las aulas, y la organización Common Sense Media calificó recientemente los resúmenes de IA del buscador como de “riesgo inaceptable” para menores.

Tras la tormenta, Google respondió en X que las escuelas podrán activar Gemini, Gemini Notebook y el buscador por separado, y que “las escuelas tienen el control”. Lo que no aclaró es el punto central: si una escuela apaga toda la IA, el buscador se va con ella. La función de aprendizaje guiado empezará a probarse este mes en un piloto con escuelas seleccionadas de Estados Unidos, mientras que en Google Classroom ya está disponible globalmente desde hoy.

Una pelea que apenas empieza

El cruce llega en un año de presión creciente sobre la tecnología y los menores: Meta pagó en agosto un acuerdo histórico de USD 16.700 millones por su juicio de seguridad infantil, y OpenAI lanzó ChatGPT para adolescentes tras investigaciones de fiscales estatales. Google, que ya perdió casos antimonopolio por su buscador, ahora enfrenta la pregunta incómoda de si el modo IA de su buscador es una mejora educativa o una palanca para sembrar su IA en la próxima generación de usuarios.

Fuentes: https://blog.google/products-and-platforms/products/education/ai-learning-era-updates-2026/ | https://www.cnbc.com/2026/11/03/google-responds-to-outrage-over-removing-search-in-schools-that-ban-ai.html