DoorDash anunció este jueves un acuerdo definitivo para comprar Instacart por US$65 por acción, unos US$17.000 millones en total, en una de las mayores fusiones de la industria de los domicilios. El precio representa una prima de 26% sobre el cierre de Instacart del 22 de octubre, el último día antes de que trascendieran las negociaciones, y al menos 75% se pagará en efectivo. La junta directiva de Instacart aprobó el acuerdo por unanimidad.

La operación une al mayor servicio de entrega de comida de Estados Unidos con la mayor plataforma de mercado a domicilio del país. DoorDash ha procesado más de 10.000 millones de pedidos en más de 40 países y es dueña de Deliveroo y Wolt; Instacart trabaja con más de 2.200 cadenas de tiendas que suman cerca de 100.000 locales.

DoorDash compra Instacart para competir con Amazon y Walmart

La lógica del acuerdo está en el mercado de víveres en línea. Los grandes minoristas construyen sus propias flotas de reparto, bodegas y asistentes de compra con IA, algo que un supermercado local, con márgenes estrechos, no puede hacer solo. La empresa combinada ofrecería la red de entregas de DoorDash y la tecnología de mercado de Instacart tanto en sus aplicaciones como en los sitios web de las propias tiendas.

“El mercado es una de las cosas más difíciles de lograr en línea. Alguien tiene que escoger un aguacate maduro, encontrar un reemplazo que tú elegirías y llevar el helado antes de que se derrita”, dijo Tony Xu, cofundador y CEO de DoorDash. Su par de Instacart, Chris Rogers, aseguró que la unión permitirá “acelerar la innovación en la industria” y hacer el mercado en línea “más sencillo y asequible”.

Entre los beneficios anunciados para los usuarios: los clientes de Instacart podrían comprar en más de 50.000 tiendas adicionales, y las membresías DashPass e Instacart+ pasarían a ser una sola, lo que las empresas estiman en US$100 millones de ahorro anual en suscripciones. DoorDash se comprometió a mantener la marca y la aplicación de Instacart, a no exigir exclusividad a los supermercados y a conservar la flexibilidad de los compradores (shoppers) que arman los pedidos.

Un acuerdo que tardará años y necesita luz verde de los reguladores

El cierre está previsto para finales de 2027 o la primera mitad de 2028, un plazo inusualmente largo que anticipa una revisión antimonopolio exhaustiva: necesita la aprobación de los accionistas de Instacart (quienes controlan cerca de 19% de las acciones ya se comprometieron a votar a favor) y el visto bueno de los reguladores de Estados Unidos, Canadá e Israel. DoorDash financiará la parte en efectivo con caja disponible y deuda, respaldada por un crédito puente de JPMorgan.

La unión de dos de las mayores plataformas de domicilios de EE. UU. difícilmente pasará sin escrutinio: los reguladores ya han frenado antes concentraciones en este sector. Para América Latina, donde estas dos apps no operan pero el domicilio lo domina Rappi (que cobra suscripciones como Rappi Prime por domicilios ilimitados), el movimiento confirma hacia dónde va el negocio: membresías unificadas, escala y la pelea por el mercado de víveres en línea.

Fuentes: DoorDash, Instacart.