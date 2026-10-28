Los mensajes que escribes en servidores públicos de Discord empezarán a aparecer en páginas web y en los resultados de buscadores como Google. La plataforma lo confirmó el 27 de octubre: los primeros mensajes llegarán a la web a partir de mediados de diciembre de 2026 y la opción para excluirte ya está disponible en la configuración.

El cambio aplica únicamente a los llamados servidores Discoverable: comunidades con al menos 1.000 miembros y ocho semanas de antigüedad que sus administradores decidieron listar en el directorio público de Discord. Hoy existen más de 63.000 de estos servidores. Los servidores privados, los mensajes directos y los grupos privados quedan por fuera de la medida.

Qué cambia exactamente en Discord

Desde el 16 de noviembre de 2026, cada servidor Discoverable tendrá una página web propia, visible para cualquiera sin necesidad de entrar a la aplicación. Esas páginas podrán mostrar resúmenes automáticos de las conversaciones de los canales públicos, generados a partir de los temas que se discuten.

El paso siguiente llega a mediados de diciembre: los mensajes de los canales públicos podrán aparecer, con las palabras exactas de sus autores, en esas páginas y en resultados de búsqueda web. Discord asegura que los mensajes no mostrarán nombres de usuario ni avatares, que los escritos antes de esa fecha quedarán excluidos y que los canales indexables estarán marcados con una etiqueta visible antes de que escribas.

La activación es por defecto, no voluntaria, algo que ya generó críticas en redes sociales por parte de usuarios que piden que la opción sea opt-in. Hay excepciones por ley: en la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Brasil, Australia y Corea del Sur la función estará apagada por defecto, y los menores de edad quedan completamente excluidos. La empresa ya hizo un piloto con comunidades de juegos como NBA 2K, Rust y Dead by Daylight, aunque en esa fase solo se publicaron mensajes de administradores y moderadores.

¿Por qué lo hace Discord? Su argumento es que los foros de internet migraron a sus servidores y con ellos quedó encerrado conocimiento útil: guías de juegos, soluciones técnicas, respuestas de comunidades. Hacer ese contenido buscable, dice, devuelve a la web abierta algo que hoy solo se encuentra estando dentro.

Cómo evitar que tus mensajes de Discord aparezcan en Google

Como usuario, el control ya está activo: entra a Configuración de usuario, luego a Datos y privacidad, y desactiva la opción “Mostrar el contenido de mis mensajes de canales Discoverable en páginas web”. Un solo interruptor cubre todos los servidores de este tipo a los que perteneces y puedes cambiarlo en cualquier momento.

Hay dos detalles importantes: los mensajes que envíes mientras la opción esté activa seguirán visibles en la web a menos que los borres de Discord, y los administradores tienen su propio control en Configuración del servidor, bajo Presencia web, donde pueden excluir canales específicos o todos a la vez.

Si la medida te resulta suficiente para cambiar de plataforma, aquí puedes revisar cinco alternativas a Discord que ya analizamos. Si no, basta un minuto en la configuración para quedar fuera: la indexación comienza a mediados de diciembre y se hará de forma gradual.

Fuentes: Discord, TechCrunch